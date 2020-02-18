領無包裹！客氣炸秀訂單進度「明明到了」　店員一看秒暈：妳國文老師會哭

▲超商取貨示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

購買網購商品時，一般還是等簡訊通知取貨比較準。一名網友就抱怨今日有客人來取貨，無奈店裡就是找不到包裹記錄，對方還因此不耐煩生氣。怎料客人出示頁面後，原PO才發現對方根本就沒有搞清楚狀況，包裹目前狀況僅在寄出階段而已，「可以不要過濾賣家跟寄件4個字嗎？」

「到底在兇什麼啦！」一名超商店員在臉書「爆怨公社」中發文，他表示今（18日）有位女客人前來取件，但是無論怎麼找，店裡就是沒有女客的包裹。

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女客一聽不相信，還氣憤地打開蝦皮，告訴原PO「明明就到了」。怎料原PO一看，才發現頁面上是顯示「賣家已到店寄件」而非「包裹已到取件門市」，女客眼中彷彿只有中間的「已到店」3字，讓他傻眼表示「妳的國文老師會哭妳知道嗎？可以不要過濾賣家跟寄件4個字嗎？」

不過原PO遇到的神奇事蹟不計其數，他表示還有人會自動在下單3天後來取貨，沒有領到也是當場生氣，「3個工作天沒錯啦，但也是賣家寄件的時候開始換算3天啊啊啊！」

▲ 原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，許多同業都相當有感，表示「真的超爆多這種客人的」、「雖然不是每天遇到，但就是會7pupu」、「一堆啊！他很氣，說明明到貨了，我問有簡訊嗎？他說有啊，一拿出來，其它門市」、「跑錯可以，沒到可以，但不要生氣氣對店員呀」、「這種中文都看不懂的買家還真多」。

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