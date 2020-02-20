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新光三越網購推限時「免運費」　在家逛百貨買泡麵也免費送

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▲新光三越推美麗台「展店」免運費優惠。（圖／新光三越提供）

▲新光三越推電商平台美麗台「展店」免運費優惠。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19） 疫情案例持續新增，百貨等實體通路面臨人潮考驗，新光三越近期對外表示將「加速強化」網購平台商品內容，今（2／20）宣布旗下網購平台Beauty Stage美麗台以「我的微型百貨」為號召，站內新增至3000多個品項，此外還祭出限時全站免運費，力抗疫情帶來的衝擊。

▲新光三越服務零距離措施。（圖／新光三越提供、翻攝瑞季、檀島官方粉絲頁）

▲新光三越因應疫情，積極推動服務零距離措施。

新光三越成立的網購電商平台「Beauty Stage美麗台」，以往均以美妝商品為主打，近期因應疫情難測，恐影響後續實體人潮購物效應，新光三越從原有以流行彩妝、保養品為主力的「美妝保養館」，一口氣擴增3C家電館、運動休閒館、超市保健館、兒童婦嬰館、女仕專區館，共有超過3,000項商品今起上線，讓民眾在家也能逛百貨。

此外，即起至3／18止，還祭出全站不限金額免運費優惠，而只要購買商品即可有機會參加iPhone11抽獎，促銷優惠直逼當初新開站衝業績的規格。

▲新光三越推美麗台「展店」免運費優惠。（圖／新光三越提供）

▲PHILIPS新一代AF氣炸鍋HD9642。

新光三越表示，除免運費之外，也祭出獨家與商品優惠，包括蘋果最新產品AirPods Pro、67折的PHILIPS新一代AF氣炸鍋HD9642、25折的adidas ORIGINALS I 5923經典鞋、首度7折的TUMI ALPHA BRAVO ROBINS後背包，以及羽量級行李箱CENTURION克魯斯29吋西雅圖綠下殺33折促銷。超市也祭出德國百靈油、日清豚骨醬油味泡麵、P＆G 香氛洗衣精、雞仔牌洗衣槽除菌劑等生活用品線上開賣。

▲新光三越推美麗台「展店」免運費優惠。（圖／新光三越提供）▲新光三越推美麗台「展店」免運費優惠。（圖／新光三越提供）

▲（左）蘋果最新產品AirPods Pro；（右）CENTURION克魯斯29吋西雅圖綠。

而新光三越APP上的「精選優惠」也正式提供宅配服務，民眾除上Beauty Stage美麗台採購之外，打開APP專區也能購買促銷商品。因應新冠肺炎疫情百貨除宣導消毒之外，也積極佈局電商通路與APP平台做準備。

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