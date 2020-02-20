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老公「被摸沒反應」！孕妻警鈴秒響　開大絕與小三對戰…意外釣出：X我很爽

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▲▼印度一名男子發現妻子劈腿後上吊自殺，還把妻子送給外遇對象。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻發現老公摸都沒反應，懷疑老公外遇，沒想到竟真的在老公手機內發現曖昧對話。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名挺著大肚的人妻小乃（化名）因在家對林姓丈夫暗示都沒獲得回應，因此懷疑對方偷吃，但卻始終沒有證據。直到某日，小乃使用林男手機跟小三對話，卻意外釣出張姓小三說「為了你拿小孩」等語，氣得她立刻提出告訴。法官審理後，依通姦罪各判處林男及張女3個月徒刑。

判決書指出，林男因應酬而認識在酒店工作的張女，2人因此發生婚外情，林男還不顧挺著大肚在家的孕妻，多次帶著張女到摩鐵開房間。直到小乃在家不斷暗示林男，但林男都沒反應，小乃頓時第六感湧現，懷疑林男背著她偷吃。

起初，小乃僅是懷疑，但卻苦無證據，直到她發現林男跟張女的曖昧對話，內容還提及，「我為了你拿小孩」，她索性用林男手機直接打地話給張女想要對質，對方卻沒接，但過不久，張女便陸續傳送訊息，而這時小乃也乾脆直接冒用林男身分傳訊，「偷打，想聽你聲音」，沒想到卻意外釣出張女回應，「你X我，你也很爽啊！」等語。

此時，小乃便順勢回應，「X！再來生一個啊！」，而張女似乎越聊越興奮，竟也回覆，「X！不早說，就不拿了，X！還要生，我不要，等等又被你拋棄」等語，而這也成了林男外遇的鐵證。

掌握證據的小乃事後拿著錄音筆找林男質問，林男卻始終否認外遇，但小乃不肯罷休，不斷逼問，林男最後拗不過小乃，才終於承認與張女發生過關係5、6次。

案經小乃提告，林男卻反過來指控，小乃冒用他身分違法取得證據，甚至還偷偷錄下2人對話，侵害了他的隱私權，應不具證據力。

然而，橋頭地院審理後認為，小乃是為了維護婚姻純潔所做的必要努，立並非屬於刑法第315條之1的「無故」妨害他人秘密行為，認定證據有效，因此將林男跟張女依通姦罪各判刑3個月，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

腦公！你不可以賴帳喔

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