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租千萬房屋輕生變「凶宅」！市價大跌270萬　房東崩潰求償…母遭連累需幫賠

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▲▼黑影,租屋,變態,靈異,租房,影子 。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲馮姓一家人租房子，其中二兒子卻在家中輕生，讓房屋慘變凶宅，房東怒求償270萬元。（圖／免費圖庫stocksnap）

記者陳韻如／高雄報導

郭姓房東把自己市值1千萬元的房子租給馮姓一家五口，但沒想到馮家二兒子卻在屋子裡輕生，害房子成了「凶宅」，市場交易價因此大幅減損，房東因此向馮家人提告求償270萬元。法官審理後認為，馮家長子及長女因長期在監服刑及已出嫁，沒有監督責任，因此免賠，而這筆帳最後則落到馮母身上，馮母須負連帶責任，賠償房東270萬元。

判決書指出，房東2015年以每個月1萬5千元的租金將房子租給馮姓一家人，而2017年馮父因病過世後，一家人仍續租房子並沒有搬走。未料，2018年年初，馮家二兒子卻在房子裡輕生，害房子成了凶宅，房子的市場交易價也大幅減損，房東因此提告求償。

房東表示，他當初以289萬元向建商購買房屋，再以536萬元向地主購買房屋所座落的土地，時至今日，房子包含土地的市價至少超過1千萬元，而經過不動產估價師鑑定，其房子市價大約減損了270萬元，馮家人應該賠償這筆損耗。

高雄地院審理時認為，馮家長子因長期在監獄服刑，長女又以出嫁，2人皆為與輕生的馮家二兒子同住，無法監督馮家二兒子的行為，法官因此判免賠。此外，縱使馮母強調，她雖然與二兒子同住，但二兒子在輕生前毫無跡象，自己難以控制兒子的行為，但法官仍認為，她應在繼承遺產範圍內負連帶賠償責任，因此判她須賠償房東這筆費用。全案可上訴。

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