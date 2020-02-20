醫院2度玷汙友人女！「不夠硬」還換手指　她狂扭掙扎：不要…3年後卻結婚了

▲小乃父親住院，因須返家拿必需用品而求助父親友人，卻慘遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

女子小乃在醫院照顧生病的父親，但因必須返家拿東西，於是請父親的友人阿宏前來幫忙，沒想到竟連續遭侵犯2次。第一次時，因阿宏不夠硬而沒得逞，不料，2人回到病房時，他又向小乃表示，「想摸摸看有沒有濕」，隨後指侵得逞。案經小乃提告，但3年後小乃卻跟阿宏結婚，且也撤回告訴，不過法官認為阿宏無悔意，因此將他判刑3年10個月。

判決書指出，小乃父親2016年5月18日因病住院，同日晚間，小乃因須返家拿所需物品，因此撥打電話給阿宏，請阿宏到醫院幫忙照顧父親。然而，阿宏到醫院後，竟強拉小乃到廁所內性侵，但過程中卻因「不夠硬」而沒得逞。

未料，2人回到病房後，阿宏仍不肯罷休，趁著小乃躺在病房躺椅休息時，向小乃表示，「想摸摸看有沒有濕」，隨後指侵得逞。

案經小乃提告，一審法官認為，阿宏為逞一己私慾，竟對小乃下手，沒有尊重對方性自主權，造成對方心理受創，但審酌阿宏事後已2萬元與小乃達成和解，且事發3年後也已與小乃結婚，因此依加重強制性交罪判刑3年10個月。

阿宏事後不服判決，提出上訴，但二審法官認為，縱使小乃曾具狀撤告，但阿宏犯後仍矢口否認犯行，難以看出他有悔改之意，因此駁回他的上訴，維持一審原判。全案可上訴。

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