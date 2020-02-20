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返國員工不爽「無薪假隔離21天」遭資遣　勞工局介入！健豪印刷乖乖補錢

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▲勞工局20日前往健豪印刷公司勘查。（圖／民眾提供）

▲勞工局20日前往健豪印刷公司勘查。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中健豪印刷公司遭一名員工指控，日前到日本旅遊回國後，因不願配合公司21天「無薪假」在家自主隔離的政策而遭資遣。台中市政府勞工局20日派員檢查，發現該公司確有要求歸國員工須自主隔離且不支薪，該離職員工認為損及個人權益，與公司合意以資遣方式終止勞動契約的情事發生；勞工局表示，該公司已依規給予預告期間工資及資遣費，屆期雇主如未依規定全額給付工資，將依法處2萬元以上100萬元以下罰鍰。

勞工局表示，目前尚未接獲該公司單一勞工申訴或申請調解案件，因該名勞工未接獲衛生主管機關發出的「居家隔離通知書」或「居家檢疫通知書」、「自主健康管理通知書」，而雇主基於營運考量，要求勞工在家自主管理21天，期間仍須給付工資，勞工不必補服勞務。

請繼續往下閱讀...

勞工局說明，該名勞工於2月14日與公司合意以資遣方式終止勞動契約，勞雇雙方協議勞動契約終止日為3月15日，該名勞工也自2月15日起免除預告期間出勤義務；公司表示預告期間仍會發給工資，且2月13日起隔離期間也將以工作獎金方式給付工資，並已依規定給予預告期間工資及資遣費。

勞工局強調，屆期雇主如未依規定全額給付工資，將依違反勞動基準法第22條及依第79條規定處2萬元以上100萬元以下罰鍰；另如未依規定給付資遣費，將依違反勞工退休金條例第12條及依第45-1條規定處30萬元以上150萬元以下罰鍰。

勞工局也呼籲，事業單位雖基於防疫考量，要求勞工自主隔離，仍不得損及勞工權益。如有勞動權益相關問題，可上勞工局網站(https://www.labor.taichung.gov.tw/)查詢，或撥打諮詢專線04-22276526、1999市民一碼通，也可至新市政大樓文心樓1樓聯合服務中心櫃台諮詢。

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