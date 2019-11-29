菜鳥月薪25K…一到職「連上18天」還被資遣！怒摃血汗食品公司

▲十方齋食品有限公司外觀。（圖／翻攝Google Maps）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市太平區食品公司「十方齋」遭到葉姓員工投訴，不但未依法投保勞健保、未給付加班費，還讓新進職員連續出勤長達18天，根本就是血汗公司；更令葉男氣結的是，在他向公司反映後，竟反遭到資遣，因此氣得向勞工局檢舉。對此，台中市勞工局表示，初步檢視十方齋在勞工出勤情形上已經違反勞基法規定，其餘申訴事項目前正在進行調查，如有違法將限期改善，全案依法處理。

據悉，十方齋食品有限公司成立近30年，專營蔬菜食品物流批發，負責為飯店、餐廳、團膳配送食材；而葉先生應徵職位為晚班行政助理，工作時間為下午5時至凌晨0時30分，主要工作負責文件檔案建立管理、接聽電話處理訂單、維護環境設備整潔等，並開出月薪25000元。但葉先生10月份進入公司任職後，卻連續出勤長達18天，還發現公司未協助投保勞健保，甚至最後還遭到資遣，憤而控訴公司罔顧職員權益。

勞工局表示，10月29日至11月20日陸續接獲葉先生申訴，內容包括徵才廣告不實、未依法令投保勞健保、未給服務證明書、未給加班費、未給特別休假、使勞工連續出勤、未全額給付工資、延遲給付工資及未給薪資明細等事項；而雙方也於13日召開勞資爭議調解會，葉先生當場要求十方齋開立服務證明書、非自願離職證明，但雙方對於契約終止一事始終各執一詞，因此調解不成立。

勞工局指出，目前已於11月4日實施檢查，經初步檢視，十方齋未記載勞工上下班出勤情形並使勞工連續出勤18日，違反勞基法第30條第6項及第36條規定；未依就業服務法第33條辦理資遣通報部分，勞工局也於11月29日函請十方齋陳述意見，如有未依規資遣通報情形將依法處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；其餘申訴事項，市府正調查中，如有違反勞基法將限期改善、依法處理。

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