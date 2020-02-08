高雄2019全年失業率創「合併後最低」　勞工局長王秋冬：數字會說話！

▲高雄2019全年失業率創「合併後最低」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導



根據主計總處最新統計數據，高雄2019年全年失業率為3.64%，創高雄縣市合併8年以來最低記錄！高雄市政府勞工局長王秋冬表示，市長韓國瑜上任一年以來，在招商引資與穩定就業工作上取得一定成果，因此去年不論是全年度或上、下半年失業率都較其他六都為佳，而下半年失業率3.71%除較去年同期下降，更是5年來首度低於全國平均值。

▲高雄市勞工局長王秋冬（圖中）。（圖／記者許宥孺翻攝）



王秋冬認為，有這樣的成果，原因之一是韓國瑜市長提高高雄的能見度，接續經發局招商有成，勞工局也致力於推介就業工作，去年平均至少每日有一場徵才活動場次，才能在數據上取得突破，且能在大環境普遍不佳的情形下逆勢成長誠屬不易。

▲高雄市平均至少每日有一場徵才活動場次。（圖／記者許宥孺翻攝）



王秋冬指出，高雄2019年上下半年失業率為3.65%、3.71%，全年則為3.64%。半年度部分，先是上半年失業率創下縣市合併後最低數據，下半年數據不遑多讓，不僅低於去年同期，更是近5年來首次半年度數據低於全國平均。全年度數據同樣低於全國平均，顯示高雄失業問題在過去一年有所改善，成績才能較其他縣市及往年進步不少。



細部數據顯示，2019年下半年，高雄市15歲以上人口數為240萬4千人，比去年同期的240萬3千人增加1千人。其中就業人口135萬人，比2018年同期增加2千人，比2017年同期增加1萬1千人。另外，失業人口5萬2千人，比2018年及2017年同期的5萬3千人，減少1千人。

▲高雄市平均至少每日有一場徵才活動場次。（圖／記者許宥孺翻攝）



在青年就業部份，2019年下半年以15-24年齡層失業率較上半年下降2.5%；25-29歲較上半年下降0.9%；失業人口中大專以上人口失業率4.2%較上半年下降0.1%，數據皆略有改善。



王秋冬認為，整體而言，高雄失業情形在去年已經得到改善，其中青年就業部分在勞工局北漂青年服務及一系列青年就業輔導措施的執行下，成效高於預期。

王秋冬表示，數字會說話，失業率是市政成果中最「接地氣」的指標，也能反映出整體市政工作在經濟面上是正向提升，市政團隊成績不容抹煞！當下面對武漢肺炎來勢洶洶，盼中央政府應盡速擬定對策，在高雄市政府團隊配合之下減少疫情對經濟就業方面衝擊，讓失業狀況得以繼續改善。

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