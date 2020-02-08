　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄2019全年失業率創「合併後最低」　勞工局長王秋冬：數字會說話！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄2019全年失業率創「合併後最低」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄2019全年失業率創「合併後最低」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

根據主計總處最新統計數據，高雄2019年全年失業率為3.64%，創高雄縣市合併8年以來最低記錄！高雄市政府勞工局長王秋冬表示，市長韓國瑜上任一年以來，在招商引資與穩定就業工作上取得一定成果，因此去年不論是全年度或上、下半年失業率都較其他六都為佳，而下半年失業率3.71%除較去年同期下降，更是5年來首度低於全國平均值。

▲高雄2019全年失業率創「合併後最低」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市勞工局長王秋冬（圖中）。（圖／記者許宥孺翻攝）


王秋冬認為，有這樣的成果，原因之一是韓國瑜市長提高高雄的能見度，接續經發局招商有成，勞工局也致力於推介就業工作，去年平均至少每日有一場徵才活動場次，才能在數據上取得突破，且能在大環境普遍不佳的情形下逆勢成長誠屬不易。

▲高雄2019全年失業率創「合併後最低」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市平均至少每日有一場徵才活動場次。（圖／記者許宥孺翻攝）

王秋冬指出，高雄2019年上下半年失業率為3.65%、3.71%，全年則為3.64%。半年度部分，先是上半年失業率創下縣市合併後最低數據，下半年數據不遑多讓，不僅低於去年同期，更是近5年來首次半年度數據低於全國平均。全年度數據同樣低於全國平均，顯示高雄失業問題在過去一年有所改善，成績才能較其他縣市及往年進步不少。

細部數據顯示，2019年下半年，高雄市15歲以上人口數為240萬4千人，比去年同期的240萬3千人增加1千人。其中就業人口135萬人，比2018年同期增加2千人，比2017年同期增加1萬1千人。另外，失業人口5萬2千人，比2018年及2017年同期的5萬3千人，減少1千人。

▲高雄2019全年失業率創「合併後最低」 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市平均至少每日有一場徵才活動場次。（圖／記者許宥孺翻攝）

在青年就業部份，2019年下半年以15-24年齡層失業率較上半年下降2.5%；25-29歲較上半年下降0.9%；失業人口中大專以上人口失業率4.2%較上半年下降0.1%，數據皆略有改善。

王秋冬認為，整體而言，高雄失業情形在去年已經得到改善，其中青年就業部分在勞工局北漂青年服務及一系列青年就業輔導措施的執行下，成效高於預期。

王秋冬表示，數字會說話，失業率是市政成果中最「接地氣」的指標，也能反映出整體市政工作在經濟面上是正向提升，市政團隊成績不容抹煞！當下面對武漢肺炎來勢洶洶，盼中央政府應盡速擬定對策，在高雄市政府團隊配合之下減少疫情對經濟就業方面衝擊，讓失業狀況得以繼續改善。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／美國公民感染新型冠狀病毒　在武漢死亡
LIVE／陳時中下船「手比OK」！說明寶瓶星號最新狀況
進武漢揭真實情況！陳秋實突失聯…驚爆「被強行拉走」　母親急壞
陳時中率隊登船　親自廣播：我們歡迎你們回到台灣
謝震武求證：捷運要戴口罩嗎　感染科主任「大眾運輸一定要」網暈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防疫人員元宵節也監守崗位...陳菊感性致謝：讓大家有一個平安健康的佳節

居家隔離難防範　徐巧芯：應尊重想戴口罩的人

「全力以赴持續守護全民健康安全！」蔡英文：元宵節願國人健康

居家檢疫竟出門趴趴走　北市府開罰1萬、6萬

高雄2019全年失業率創「合併後最低」　勞工局長王秋冬：數字會說話！

韓國瑜徒手捧聞消毒水稱「確認比例」　綠營批錯誤示範：國中理化死當吧！

鑽石公主號61例確診！侯友宜籲別過度恐慌：新北觀光景點已全面消毒

沈富雄批首長不良示範！給實名制70分　估2月底日產1千萬片口罩

武漢肺炎防疫再升級　陸委會：2/10起暫停兩岸海運客運直航

健保官網塞爆、藥局系統當機　趙少康：為什麼不事先演練清楚？

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

防疫人員元宵節也監守崗位...陳菊感性致謝：讓大家有一個平安健康的佳節

居家隔離難防範　徐巧芯：應尊重想戴口罩的人

「全力以赴持續守護全民健康安全！」蔡英文：元宵節願國人健康

居家檢疫竟出門趴趴走　北市府開罰1萬、6萬

高雄2019全年失業率創「合併後最低」　勞工局長王秋冬：數字會說話！

韓國瑜徒手捧聞消毒水稱「確認比例」　綠營批錯誤示範：國中理化死當吧！

鑽石公主號61例確診！侯友宜籲別過度恐慌：新北觀光景點已全面消毒

沈富雄批首長不良示範！給實名制70分　估2月底日產1千萬片口罩

武漢肺炎防疫再升級　陸委會：2/10起暫停兩岸海運客運直航

健保官網塞爆、藥局系統當機　趙少康：為什麼不事先演練清楚？

李佳穎一刀剪短10公分！　單穿細肩帶「近況照曝」…網看傻：這叫36歲？

同學說溜嘴！唐嫣爆生下龍鳳胎　「連3個月被爆產子」知情人證實

不斷更新／猿戰石垣島／翁瑋均4局再失分　羅德6比1

中職／韓職最高薪洋投來了　羅傑斯投入中信春訓

Google首頁用天燈祈福元宵節 愛爾蘭大選引發關注

別再花錢買廢物！幫你改掉「衝動購物」壞習慣的5個小技巧　

LIVE／寶瓶星號檢疫！陳時中下船「手比OK」曝最新情況：目前初步沒有發燒

結紮後肥嘟嘟！　「2招」防毛孩體重失控...任牠吃最NG

中華隊與歸化人選Q米勒對抗賽　帕克認證：值得觀察

紐約時報：美國公民感染新型冠狀病毒　在武漢死亡

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

政治熱門新聞

陸急送900多人返台　前外交官 ：癱瘓台灣防線

「台北運動吧」被盜　體育局反擊

黃創夏痛罵KMT　被阿米巴原蟲攻佔

為何撈消毒水起來聞　韓國瑜特地解釋

韓國瑜視察防疫…下一秒捧消毒水聞

武漢台商專機有確診病例　葉毓蘭：應感到高興

徐正文風波波及　韓國瑜回應了

連署書破17萬！罷韓團體：盼下週達標

被嗆「爸爸在美國吃香喝辣」　賴品妤傻眼：賴清德不是我爸爸

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

趙少康罵陳時中落淚引恐慌　周玉蔻轟：爛人！

狂！泰山高中學生「自製額溫槍」準確度極高

健保官網塞爆、藥局系統當機　趙少康：天下大亂

沈富雄批首長不良示範！給實名制70分

更多熱門

相關新聞

朱學恒：氣味千萬種要命那幾種

朱學恒：氣味千萬種要命那幾種

高雄市長韓國瑜7日下午前往高雄市漢程客運，視察公共運輸業防疫工作，過程中他看著客運人員示範使用消毒水消毒時，韓國瑜拉下口罩，用手撈了水桶的水起來聞，此舉引發網路熱論。宅神朱學恒8日在臉書分享一篇新聞，告誡「請各位愛東聞西聞的朋友們注意 氣味千萬種 要命那幾種」。

韓國瑜聞消毒水　綠營批錯誤示範

韓國瑜聞消毒水　綠營批錯誤示範

口罩、酒精之亂⋯ 現在這款小物恐也面臨缺貨

口罩、酒精之亂⋯ 現在這款小物恐也面臨缺貨

為何撈消毒水起來聞　韓國瑜特地解釋

為何撈消毒水起來聞　韓國瑜特地解釋

徐正文風波波及　韓國瑜回應了

徐正文風波波及　韓國瑜回應了

關鍵字：

高雄市韓國瑜王秋冬勞工局失業率縣市合併

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

即／深圳實施封城！確診病例樓14天硬隔離

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面