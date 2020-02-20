健豪印刷「無薪假隔離21天」　1員工返國未配合遭資遣...公司：有社會責任

▲台中健豪印刷公司要求出國員工回國後須無薪自主隔離21天，王姓員工不願配合遭資遣。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

以大手筆辦豪華尾牙、送雙B轎車聞名的台中健豪印刷公司，在這次新冠肺炎（COVID-19）疫情中，被一名出國旅遊返台的員工指控，因未配合公司21天「無薪假」在家自主隔離的政策而遭資遣，健豪媒體部經理張哲源表示，因全球疫情嚴重，公司有社會責任所以才有此要求，無薪假部分事後會透過其他獎金來彌補，且該員工曾經「求被資遣」。勞工局指出，公司在要求員工自主隔離的情況下應該要照給工資，否則將違反勞動基準法第22條規定，最高可處100萬元以下罰鍰。

健豪媒體部經理張哲源20日上午表示，武漢肺炎疫情嚴峻，人命關天，為了照顧所有員工、客戶及其家屬，他們必須採高標準來對抗病毒，「這是企業的基本社會責任」，若不高標準處理，將會造成公司莫大的損失及社會恐慌，於是他們2月8日發出公告，也透過主管與員工溝通，凡是出國歸來的員工都須自主隔離14天，但由於病毒有潛伏期，於同月13日再宣布延長至21天，所有員工都相當配合公司的防疫政策，除了一名被不願配合而被資遣員工。

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▲健豪印刷媒體部經理張哲源表示，因全球疫情嚴重，公司有社會責任所以才有此要求。（圖／記者白珈陽翻攝）

張哲源提到，王姓員工曾在個人通訊軟體狀態訊息寫過「求被資遣」，後來也接受資遣，卻又投訴媒體；且王姓員工於2019年7月間，也曾違反員工保密切結條款第二條，當時涉案情節重大，記了他一個大過公告懲處。

張指出，對於配合公司防疫政策的員工，包括取消、延期出國以及在家進行自主隔離，未來若在工作上表現優良，也會透過獎金來補貼給他們。

勞工局勞動基準科長曾傳銘表示，目前中央要求的隔離時間僅14天，該公司要求延長至21天，若與員工溝通配合好，是沒有問題的，不過，在隔離期間仍須支付工資給員工，否則將違反違反勞動基準法第22條規定，最高可處100萬元以下罰鍰。對此張哲源回應，將會尊重勞工局，也配合相關的勞動檢查。

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