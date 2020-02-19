台中木業公司58名員工居家檢疫　中市府籲：不要違法扣薪

▲台中市環保局派人前往木業公司四周噴藥消毒。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區一家木業公司2月17日公告全體勞工須居家自主隔離14天，3月2日恢復上班，台中市政府勞工局19日一大早就發文給該公司，提醒要遵循勞動法令，不能違法扣薪，勞工局會派人前往了解該公司隔離期間的薪資給付情形，以保障勞工權益。

勞工局勞動基準科長曾傳銘表示，昨天得知該公司貼出公告，讓58名員工在家自主隔離後，就派員前往訪視輔導，但工廠大門深鎖，電話聯繫相關人員也無人接聽，上午立即發文希望公司遵循勞動法令。

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曾傳銘表示，勞工若未感染武漢肺炎但有接觸疑慮，必須進行自主健康管理者，可請普通傷病假、事假或特別休假，原則上病假給半薪、事假不給薪，若雇主對勞工出勤有疑慮，要求勞工不要出勤，仍應照給工資，勞工不必補服勞務。

曾舉例，該公司讓員工從2月17日起在家自主管理14天，如果年資久的員工，可以利用特休假去消耗這14天，若是年資淺的，假設有7天特休假，扣掉7天特休假後，剩下的7天，就可領半薪，勞工局會在該公司恢復上班後，擇日去了解公司的薪資發放情形，希望不要違法扣薪，否則可依違反勞基法處以2萬至100萬元罰款，民眾若有勞動權益問題，可撥打諮詢專線04-22276526、1999市民一碼通，或到勞工局服務櫃台諮詢。

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