網傳新冠肺炎確診病患在豐原　台中衛生局：訊息是假的！

記者白珈陽／台中報導

中部日前出現台灣首例新冠肺炎（COVID-19）死亡案例，民眾在網路瘋傳，該名案例的姪女婿目前在台中市豐原區某醫院進行隔離治療，還說某條街已進行封街消毒，更提到這名姪女婿就住在豐原某餐飲店附近，導致該餐飲店緊急出面澄清，該醫院也發出聲明闢謠。台中市衛生局疾病管制科長湯澡瑛20日出面回應，「是假的」，此案已移送警方調查，也提醒民眾，若散播不實疫情訊息，將依違反社會秩序維護法及傳染病防治法移送地檢署偵辦，最高可開罰300萬元罰金。

▲台中市豐原區19日傳出不實疫情資訊，衛生局20日出面證實「是假的」。（圖／民眾提供）

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19日一則訊息在網路謠傳，「死亡病例的姪女婿住豐原oo路，目前在oo醫院負壓病房隔離治療」，最後更提醒不要靠近某家餐飲店，暗指該姪女婿就住在附近，引發居民恐慌。

▲台中市豐原區19日傳出不實疫情資訊。

對此，該醫院發出聲明絕無此事，院內並未收治「嚴重特殊傳染性肺炎病患」，請民眾不要妄自臆測；謠言中的餐飲店也澄清，附近道路並未疫情而消毒，請勿以訛傳訛。

▲遭影射的的醫院出面發表聲明澄清。

湯澡瑛20日回應，「該則訊息是假的」，台中市政府衛生局昨晚在接獲通報的第一時間就已請警察局介入調查，衛生局也呼籲民眾，所有疫情都須透過中央公布為主，請民眾勿隨意轉貼、散播沒有經過證實的疫情資訊，此案已交由警方調查。她呼籲，若民眾隨意散播謠言，將依違反社會秩序維護法及傳染病防治法移送地檢署偵辦，最高罰金可達300萬元。

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