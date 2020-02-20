「口罩成人2片小孩4片」新制上路一團亂　藥師：解釋到快燒聲

▲口罩實名制新制20日上路，一早湧現排隊人潮，由於民眾對新制不甚了解，引發購買爭議不斷，令藥局藥師苦不堪言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

口罩購買新制實施的第1天，一早台南市藥師公會理事長吳振名就已接到好幾位健保藥局藥師的反應：「可不可以向上反應，把成人口罩和兒童口罩可購買的數量都改成一樣，不然這樣一直要解釋，最多三天，我就會燒聲而完全說不出話來了」，藥師公會呼籲政府正視。

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20日是防疫口罩增量購買新制開始實施的第1天，不只民眾還不是很清楚可購買的數量，連代售口罩的社區健保藥局也被搞得一團亂。「政府不是宣布一次可買2片成人、4片兒童，一共6片嗎？」；「是一張成人的健保卡可買2片成人的口罩，如果是12歲以下（含97年以後出生）的健保卡可以1次買4片的兒童口罩，但如果是12歲以下的小孩要改買成人口罩，那就只能買2片。」；「為什麼你可以給她買4片，我就不能買4片？」；「她是用小朋友的健保卡買小朋友的口罩，12歲以下的小朋友口罩一次是可以買4片，你是大人，只能買2片成人口罩。」…。像這樣買口罩民眾和代售口罩藥師間的問答對話不斷上演。

「新聞不是說小朋友的口罩今天開始可以買4片，我前天買2片，今天你要補賣我2片才是4片。」；「買過一次，最快就要再等7天才可以再買，今天你不能再買喔！」；「那又不是我的問題，你是賣口罩的人，你要幫我解決處理就對了。」。像這樣，17日晚上宣布20日開始實施新制，18日週二民眾還沒看到這個訊息，就在週二買了口罩的人，又回過頭把問題丟給代售口罩的社區健保藥局藥師，讓藥師極度困擾。

吳振名表示，雖然很多藥師都已將新制可購買的數量、方式公告貼在藥局門口告知民眾，但還是有很多民眾沒看公告，直到輪到他買口罩時又得多費唇舌來做解釋，也拉長民眾排隊等待的時間，增加藥師的體能消耗，尤其是20日開始可購買的人次再增加一倍。

吳振名呼籲政府加強宣導民眾可購買口罩的數量與方式，也建議政府盡快將成人及兒童可購買口罩的數量調整成一致化，越是簡單、清楚、一致，才能更方便民眾購買，加速人人都能快速買到口罩的效率，也可避免藥師分裝口罩片數錯誤。