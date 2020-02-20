快訊／美CDC將台列「明顯社區傳播」　蔡英文：都是零星個案！沒符合要件





▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和、袁茵／苗栗報導

新冠肺炎疫情讓全球人心惶惶，美國疾病管制與預防中心（CDC）最新在網站中列出6個出現明顯社區傳播的國家，其中包括台灣。對此，總統蔡英文20日表示，目前都還是零星個案，沒有符合社區傳播的要見，希望社會大眾不需要過度恐慌。

CDC網站說明，社區傳播（community spread）意味著人們已經感染病毒，但部分個案出現包括感染地點、途徑未知等狀況。根據CDC網站顯示，台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南被列入明顯社區傳播的國家名單。

對此，蔡英文20日在苗栗視導國家衛生研究院時表示，衛福部長陳時中已經說過了，現在看到的都是零星個案，沒有符合社區傳播要件，希望社會大眾不要過度恐慌，整個防疫跟處理疫情團隊，都是用最嚴謹態度來面對，一定會替大家健康把關。

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▼美CDC認定台灣出現新冠病毒社區傳播（Community Spread）。（圖／翻攝自美國CDC）