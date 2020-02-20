稱野味是必需品...蛙類養殖委被撤銷！　大陸網友崩潰：沒有牛蛙吃了

▲牛蛙料理在大陸廣受歡迎。（圖／翻攝自Zhangwenenen微博）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎暴發之後，大陸官方禁止買賣可能散播病毒的野味，人大更提案「禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習」。中國野生動物保護協會18日也宣佈，已決定撤銷蛙類養殖專業委員會。大陸網友得知消息後，紛紛開始討論「以後沒有牛蛙吃了」。

中國「蛙類養殖委」官方微信一篇主旨《野生動物養殖是人類祖先的偉大創舉》的文章，內容中寫道「因一次疫情就全面『禁野』將是武斷的，不科學、不理性」、「對於人類而言，對野生動物產品的需求從未停止，某種意義上說已經成為『剛性需求』」。

中國野生動物保護協會18日發聲明，在當前全國展開抗擊疫情阻擊戰、公眾普遍要求禁止濫食野生動物的情況下，該文章給社會造成了不良影響深表歉意，已決定撤銷蛙類養殖專業委員會。

聲明中也指出，新冠肺炎疫情發生以來，協會積極宣導拒絕濫食野生動物，公佈禁止野生動物交易舉報電話，同時還向武漢捐款50萬元人民幣和提供2.12萬隻口罩，參與抗擊疫情。





▲中國野生動物保護協會18日發聲明。（圖／翻攝自財經網）

通知發出以後，「牛蛙」成為了熱門討論話題，登上了微博熱搜。網友「小羊愛吃醬肘子」發文稱，「啥？以後！沒有！牛蛙！吃了！？全國各地內情況有所不同，但已經有座標長沙的網友親身經歷說他們那禁止售賣已經大半月了，也許是不給個人賣但是不影響餐廳供貨？歸根結底一句話，我現在特別想吃美蛙魚頭」。

許多吃貨無法接受，「看著以前拍的圖片們，口水直流 」、「我現在比鍋裡的牛蛙還難過 」、「廣東表示已經禁了 不知道之後會不會解除」、「蛙兒子那麼好吃，這不是真的吧」、「我崩潰了」。

也有網友認為是假的，「我問了蛙小俠的華東區域總經理 假的」、「當然是假的，國內牛蛙都是人工標準養殖，跟野生動物一點兒不沾邊，放心吃吧」、「那個財經網發的明明就是撤銷委員會因為他們文章有問題 又不是不能賣了 一堆人就開始說不能賣不能吃了 我前天剛點了外賣」。

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