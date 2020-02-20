中華民意研究協會調查　超6成民眾贊成兩岸合作防疫

▲「肺炎防治與兩岸合作，人民怎麼看?」民調發表會。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／台北報導

新冠肺炎疫情爆發以來，陸方阻我加入WHO、滯留湖北台商返台等議題，在兩岸間引發討論，但為阻止病毒蔓延，由中華民意研究協會所做的調查顯示，有61%的台灣民眾，「贊成」兩岸政府可就疫情防治共同合作，因為兩岸在工作與生活密切來往，對台灣防疫問題造成嚴重挑戰。

中華民意研究協會由學術界和調查研究人士組成，由台大政治系教授左正東擔任理事長一職，委託TVBS民意調查中心，在2月13日到2月18日透過市內電話及行動電話訪問，蒐集1098位20歲以上成年人有效樣本，於20日上午在台大校友會館，舉行「肺炎防治與兩岸合作，人民怎麼看?」民調發表會。

▲台大政治系教授左正東，去年底曾因不滿國民黨不分區立委提名名單，辭去國民黨大陸事務部副主任一職。

民調結果顯示，在民眾對新冠肺炎最擔心的事情上，27%最擔心自己或家人被傳染，26%最擔心疫情蔓延無法控制，排在前兩名；另有7% 擔心社區或群聚感染問題，6%擔心口罩不夠用。台大政治系教授黃旻華 說，整體而言，是否能有效控制疫 情，避免危及社會與自身安全，是目前民眾最擔心的事。

至於兩岸在防疫事務的議題上，有 34%民眾，認為政府對「留在武漢台灣民眾」政策，應讓老弱婦孺先回來，22%表示台灣目前的防疫能力有限，政府現在不應該讓這些民眾回來，另有18%認為只讓未染病者回來，16%則是認為應讓所有人回來，整體基本與當前政策一致；「陸配子女來台」方面，有 56%民眾認為目前大陸疫情嚴重，不能讓陸配 子女來台影響防疫工作，27%則認為陸配子女也是台灣人，不應該阻止他們來台。

兩岸合作上，對有人建議兩 岸政府可就疫情防治共同合作，有61%民眾表示「贊成」此一建議，24%則持「不贊成」意見。 左正東說，提出這個原則性的問題，並未包含具體步驟，結果是希望發揮一個提醒作用，讓各理解兩岸政府若能就防疫達成合作，多數人認為對台灣是好的。

▲台灣民意與當前政府防疫政策執行上，大多基本一致。

左正東也坦言，就兩岸關係的複雜性，政府層面合作會有一些問題，譬如站在台灣政府的觀點來看，當然希望從WHO層面上實現合作。但他也提醒，全球最大的疫情來源是大陸，若兩岸民意、政治繼續對立，台灣也很難透過WHO實現球全球疫情防治；左正東也期待，雙方未來能在包機事件上達成更多共識，這有助於進一步的合作。

政大政治系副教授俞振華補充，在陸配議題上，可觀察出恰逢選後疫情爆發，「仇中情節」仍在發酵，56%反對陸配子女來台民眾中，若分黨派來看，支持民進黨的受訪者有77%反對、時代力量69%、國民黨34%，但若政治與防疫過度牽扯，可能對防疫工作造成影響。

此外，民調也發現，在政府防疫政策上，「口罩購買實名制及宣導健康的人不用戴口罩」，有54%民眾贊成；對於疫情衝擊，國民黨提出通過「紓困特別條 例」立法，有 55%民眾贊成此一立法通過，21%不贊成；政府將在疫情結束後發放「振興抵用券」，持贊成與不贊成意見的民眾各佔42%。

最後在新冠肺炎假消息上，有45%民眾認為新聞媒體報導的假消息多，30%認為少；有64%民眾認為網路上假消息多，只有13%認為少。