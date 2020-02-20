20日起兒童口罩7天4片　成人口罩供應量加倍到400片

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩搭公車。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤、袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌20日在行政院會聽取衛福部「COVID-19（武漢肺炎）疫情現況及應處作為」報告，衛福部表示，自20日起增加實名制口罩提供量，原本各據點每日提供200片成人口罩和50片兒童口罩，增加為每日每據點提供400片成人口罩和200片兒童口罩。

衛福部表示，國內目前社區感染風險雖低，但每天往來國際旅客眾多，因此邊境檢疫措施至為重要，而我國自2月16日起已正式上線「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，相信可以提升國內檢疫作業效能及旅客通關速度，並緩解檢疫人員負擔。蘇院長要求衛福部及內政部持續加強宣導，確保民眾皆能正確填寫資料，並配合後續檢疫措施，讓疫情對國人的衝擊降到最低。

衛福部進一步表示，國內醫用口罩徵用產能持續提升，自今日起增加實名制口罩提供量，全國各據點由原本每日提供200片成人口罩和50片兒童口罩，增加為每日每據點提供400片成人口罩和200片兒童口罩；因應下週學校開學後口罩使用需求，自即日起兒童口罩購買數量也提升為7天內4片，另教育部也已統籌校園防疫物資，備有額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升及防疫備用口罩645萬片，提供各級學校、私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心及部屬館所等備用。

衛福部強調，中國各地疫情仍然嚴峻，國際間亦持續新增病例，甚至有感染源不明的社區感染。為確保國人健康，各單位應由上而下嚴密監控疫情發展，專注民生需求，並隨時精進防治作為，讓國人對政府感到安心，進而主動積極配合各項防疫措施，一同守護國內防疫安全。

