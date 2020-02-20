睡了「孩子同學的爸」懷孕！夫頭頂綠綠還痛心叮嚀：她身體不好…人妻一聽淚崩

▲人妻與孩子同學的爸大搞婚外情，不小心懷孕讓姦情曝光 。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

台北市一名林姓人妻因接送孩子到幼稚園上下學，與另名學童的周姓父親日久生情，還多次滾床單，2人姦情曝光原因是人妻不小心懷孕，只好向丈夫坦承。人夫得知後大受打擊，決定提告，日前台北地檢署依妨害家庭罪起訴林姓人妻、周男。

據了解，林姓人妻在接送小孩上學時，認識孩子同班同學的周姓父親（已離婚），2人因暢談「父母經」日漸熟稔，甚至展開一段不倫戀，多次發生性關係。2019年林姓人妻發覺自己懷孕了，但推算時間並不是丈夫的種，掙扎一陣子後，終於下定決心向丈夫坦承。

丈夫得知消息後，有如晴天霹靂，無法想像妻子竟給自己戴了一頂大大的綠帽，決定向周男及妻子提出妨害家庭告訴，但事後他念及與妻子的舊情，心軟向檢警叮嚀，老婆身體不好，事發後精神狀況也不佳，辦案過程要特別留意；這一番體貼的話語傳到林姓人妻耳裡後，她感動落淚。

台北地檢署通知林姓人妻與周男到案說明，全案偵結後，依妨家庭罪起訴2人。

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