3人同床共枕…人夫趁妻熟睡硬上女網友！她嚇傻急喊：碰你太太就好

▲林姓男子竟趁老婆熟睡之際，在同張床上性侵女網友香香，台中地院審結判他3年6月徒刑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

人夫林姓男子在臉書隨機加女子香香為好友，並誆稱自己是法師可以為香香（化名）招桃花，香香信以為真，答應與林姓夫妻見面認識。未料，3人睡覺共躺一床時，林男卻突伸出狼爪，趁妻熟睡之際性侵香香得逞。台中地院審理完，依強制性交及傷害罪判林男共3年6月徒刑，仍可上訴。

人夫林男2018年4月在臉書加香香為好友，得知香香已離婚，便以自己是法師，可以為香香招桃花為由，同月21日與老婆開車南下高雄找香香唱歌聊天，接著再以介紹工作為由，邀香香來台中，香香不疑有他，23日搭火車北上。

香香抵達台中時，林男因要處理弟弟竊盜案事情，邀約香香與他們夫妻倆同行，林弟交保後，4人一起回到林弟女友位於桃園的住處，香香依林男指示與他們夫妻一起睡在同一張床。未料凌晨時，林男突獸性大發，開始撫摸香香大腿及屁股，香香驚醒後，林男再強抓住她的手強迫香香幫忙撫摸自己的小弟弟，同時違反香香意願，趁老婆熟睡之際硬上香香得逞。

▲林男不顧香香意願，威脅恐嚇完強制應上得逞，嚇的香香驚魂未定。（圖／取自免費圖庫123RF）

台中地院審理時，林男否認所有犯行，香香則稱，事發當下她有表示抗拒之意，叫林男「去碰他太太就好」，但林男不肯，還威脅如果不願意就要趕她出去！當時香香音身上一毛錢也沒有，腦中一片空白完全不知道該怎麼辦，只好任由林男擺佈，事後才傳LINE向妹妹求救。

法官認為，林男竟因為知道自己太太熟睡後不易被吵醒，就違反香香意願趁機性侵，行為實在不應該，在勘驗香香提出的醫院診斷證明及LINE求救訊息後，將林男依犯傷害罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元；另強制性交罪判處有期徒刑3年6月。全案仍可上訴。

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