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前HBL球星「狠奪初夜」！約妹悲情手段曝…女大生清醒見血跡崩潰：身體骯髒

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▲桃園市林姓男子遭前女友指控，去年5月酒後硬上性侵，林辯稱經過女友同意才帶套上陣。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲前HBL球星大打悲情牌約妹，女大生被奪初夜崩潰。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名女大生小乃（化名）在網路上認識一名曾為HBL球星的李姓男子，由於對方不斷邀約，她最後因被勾起同情心同意赴約，孰料，對方竟趁她酒醉之時，將她帶進摩鐵「奪走初夜」，她清醒後崩潰報警處理。一審法官依趁機性交罪將李男判刑6年8月，台中高分院日前亦將上訴駁回，可上訴。

李男在高中時期曾是HBL的明星控衛，卻因為一場車禍意外，導致左小腿截肢籃球夢碎。判決指出，2015年11、12月間，小乃聽聞這起車禍對李男帶來了影響，到李男的臉書通訊軟體留言，替他加油打氣，2人因此認識，斷斷續續使用LINE聊天，期間李男多次邀約小乃出遊都遭拒。

2016年4月下旬小乃心想先前已多次拒絕李男邀約，不好再推拒，遂以關心的角度赴約，沒想到一頓飯之後，李男竟用各種理由狂盧，甚至大打悲情牌，表示「大家都用同情眼神看我，妳願不願意跟我當朋友」，再邀小乃前去夜店。小乃同情心被勾起，只好硬著頭皮答應。

沒想到李男竟趁她不勝酒力時，藉口要休息，將她帶往附近的摩鐵，並請友人將小乃代為揹進房間，李男見有機可乘，性侵小乃得逞。至於沒想太多的友人則是將小乃放在床上後，便轉身躺上沙發呼呼大睡。

數十分鐘後，小乃逐漸轉醒，轉頭發現浴巾上沾有血跡嚇壞了，趕緊打電話向友人求助，事後她慢慢回憶整起事件才驚覺自己被性侵，決定報警處理。

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲李男用各種理由狂約女大生，最後將意識不清的對方帶往摩鐵性侵。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

李男在偵訊時矢口否認犯行，強調2人是在你情我願的情況下發生性行為。但台中地方法院勘驗相關事證發現，小乃當時已經喝得爛醉，事發後還出現創傷後壓力症候群，自殺傾向提高，還認為自己的身體骯髒，就連赴韓國當交換生時，都刻意滯留當地不願意回台灣，不採信李男的說詞，依乘機性交罪判他有期徒刑6年8月。

李男不服判決結果決定上訴。但台中高分院指出，李男濫用小乃的同情心，降低對方戒心，要求小乃和自己做朋友、到夜店玩，又利用自身的知名度及不幸遭遇提高邀約女性的機率，又趁小乃意識不清時性侵得逞，事發後矢口否認犯行，也沒有誠心向小乃道歉，認為原審並沒有錯誤，將他的上訴駁回。

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