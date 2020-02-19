人夫讚小三：很會吃！「8段激情錄音」曝姦情…猛烈撞擊聲夾呻吟　正宮崩潰了

▲雲林人夫與小三上摩鐵激戰，狂噴鹹濕對話，中風後姦情才曝光。（示意圖／Ettoday資料照，與本案無關）

記者戴若涵／台南報導

雲林一名人夫與女同事上摩鐵激戰數回，還錄下超激情對話！人夫後來中風住院，正宮細心照料，無意間卻在老公手機中翻到「8段偷情鐵證」傷心提告。一審就其中5段錄音判人夫與小三應執行有期徒刑6月，案經上訴，台南高分院針對人夫原判決無罪部分，改判應執行有期徒刑5月。可上訴。

判決指出，黃姓人夫背著結婚多年、育有2名子女的妻子在外頭偷吃。2016年10月黃男因中風住院治療，正宮用他的手機聯絡公司詢問保險時，卻在LINE中驚見鹹濕對話，內容包括，「妳好會吃喔」、「不要玩我的…(生殖器)」、「妳好燙喔」，錄音中還夾雜著肉體撞擊聲及女性呻吟，傷心欲絕的正宮將其中8段錄音存入USB內並提告。

雖然黃男與江姓小三矢口否認2人有姦情，但雲林地方法院勘驗各項事證後，不採信2人的說詞，針對其中5段錄音分別依通姦罪、相姦罪判處人夫及小三應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

黃姓人夫不服判決結果決定上訴，孰料，台南高分院反而將原審中無罪部分撤銷，再依3個通姦罪分別判黃男有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

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