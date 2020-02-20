「換妻俱樂部」爽揪3人行！人夫狂約：哪個比較舒服？外面還偷生　正宮心碎

▲人夫加換妻俱樂部揪3P，還與小三生女，正宮心碎提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人夫加入「換妻俱樂部」大玩刺激PLAY，還邀約他人3人行，人妻驚見手機內的鹹濕對話崩潰，決定向法院訴請離婚。法院審理後判准2人離婚，人夫還得賠償妻子207萬元。另外，人妻還從姪女口中得知，丈夫與小三竟有了孩子，再提起妨害家庭訴訟，人夫因此遭判刑2月，得易科罰金6萬元。全案目前上訴二審。

判決指出，人夫與妻子在2006年結婚，婚後育有2個孩子。人妻主張，夫妻倆婚後常因公司記帳問題起爭執。人妻2016年在丈夫手機看見他與另2名女子的超鹹濕對話，這才驚知丈夫竟加入了「換妻俱樂部」瘋狂約炮。

內容包括，「上次跟妳之後沒幾天，當然也有跟婆，不過妳有戴套喔」、「第一次見面，就願意讓我無套X她，還願意讓我拍照」，人夫還提議3P，「她說女女，2對都接受」，甚至還大讚約炮對象，「X您真的很爽」、「哪個比較舒服？」，正宮一見崩潰決定向丈夫攤牌。

人夫得知姦情曝光，先是苦苦哀求獲得妻子原諒，待半年過後，竟出言恐嚇妻子，表示若是將對話曝光，就要向妻子提告，還揚言若妻子要離婚，除了拿不到贍養費之外，也休想見到2個孩子，逼得人妻只能痛苦隱忍。

孰料，在一次爭吵過後，丈夫竟將她掃地出門，人妻痛苦地說，「一再原諒只換來更深的傷害」，丈夫還在家族群組中揚言提告，讓她心碎請求法院判准離婚。

人夫則辯稱，自己已誠心悔改，也沒有再出軌，夫妻間吵架在所難免，不能因此認定他對待妻子，強調這只是夫妻間的偶發性衝突。但法院勘驗各項事證及說詞後，認為人夫毫無悔意，2019年8月13日判准2人離婚，人夫還得付給妻子207萬餘元。

人妻2019年2月底、3月初又從姪女處得知，丈夫竟與另名蕭姓女子生了女兒，2人的姦情更早在2018年1月的婚姻存續期間就開始了，氣得再提起妨害家庭告訴。桃園地檢署偵結後，向法院聲請簡易判決處刑。桃園地方法院審理後，依通姦罪判人夫有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案目前上訴二審審理中。

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