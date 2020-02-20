　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「換妻俱樂部」爽揪3人行！人夫狂約：哪個比較舒服？外面還偷生　正宮心碎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼餵奶,奶瓶,牛奶,奶粉,嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫加換妻俱樂部揪3P，還與小三生女，正宮心碎提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人夫加入「換妻俱樂部」大玩刺激PLAY，還邀約他人3人行，人妻驚見手機內的鹹濕對話崩潰，決定向法院訴請離婚。法院審理後判准2人離婚，人夫還得賠償妻子207萬元。另外，人妻還從姪女口中得知，丈夫與小三竟有了孩子，再提起妨害家庭訴訟，人夫因此遭判刑2月，得易科罰金6萬元。全案目前上訴二審。

判決指出，人夫與妻子在2006年結婚，婚後育有2個孩子。人妻主張，夫妻倆婚後常因公司記帳問題起爭執。人妻2016年在丈夫手機看見他與另2名女子的超鹹濕對話，這才驚知丈夫竟加入了「換妻俱樂部」瘋狂約炮。

內容包括，「上次跟妳之後沒幾天，當然也有跟婆，不過妳有戴套喔」、「第一次見面，就願意讓我無套X她，還願意讓我拍照」，人夫還提議3P，「她說女女，2對都接受」，甚至還大讚約炮對象，「X您真的很爽」、「哪個比較舒服？」，正宮一見崩潰決定向丈夫攤牌。

人夫得知姦情曝光，先是苦苦哀求獲得妻子原諒，待半年過後，竟出言恐嚇妻子，表示若是將對話曝光，就要向妻子提告，還揚言若妻子要離婚，除了拿不到贍養費之外，也休想見到2個孩子，逼得人妻只能痛苦隱忍。

孰料，在一次爭吵過後，丈夫竟將她掃地出門，人妻痛苦地說，「一再原諒只換來更深的傷害」，丈夫還在家族群組中揚言提告，讓她心碎請求法院判准離婚。

人夫則辯稱，自己已誠心悔改，也沒有再出軌，夫妻間吵架在所難免，不能因此認定他對待妻子，強調這只是夫妻間的偶發性衝突。但法院勘驗各項事證及說詞後，認為人夫毫無悔意，2019年8月13日判准2人離婚，人夫還得付給妻子207萬餘元。

人妻2019年2月底、3月初又從姪女處得知，丈夫竟與另名蕭姓女子生了女兒，2人的姦情更早在2018年1月的婚姻存續期間就開始了，氣得再提起妨害家庭告訴。桃園地檢署偵結後，向法院聲請簡易判決處刑。桃園地方法院審理後，依通姦罪判人夫有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案目前上訴二審審理中。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

睡了「孩子同學的爸」懷孕！夫頭頂綠綠還痛心叮嚀：她身體不好…人妻一聽淚崩

前HBL球星「狠奪初夜」！約妹悲情手段曝…女大生清醒見血跡崩潰：身體骯髒

最高紀錄「1年只洗1次」！妻洗澡要花6hrs…他忍14年崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔

ET快訊
第24例北部女「病況最嚴重」　住加護病房、用呼吸器
快訊／南韓爆首起死亡！　累計新冠肺炎病例達104人
第24例女「2年沒出國」染新冠肺炎　接觸者111位採檢陰性
快訊／白牌司機「感染來源」找到了！浙江台商血液驗出病毒抗體
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男搭普悠瑪買「愛孩票」被抓包　省464元的代價超過100倍

遭90公斤保母壓制…嬰掙扎19分「趴地1小時無人顧」亡　父淚：他很想活下去

老婆離家2年「名下多出雙胞胎」　他怒告通姦！追訴逾期不起訴

偷運機車到高雄！超狂機務段員工「驗票口牽出站」　台鐵約談：將懲處

為了3萬元！蘆洲屁孩債務糾紛聚眾談判　還未出發就遭查扣3把刀

生存遊戲玩家搞地下錢莊　上網學改槍家中像軍火庫

造謠政府送50萬口罩給香港！台商裝染新冠嚇警：我一直咳會傳給妳

買iPhone X鬧糾紛！衛福部科長耍官威嗆醫學生：以後會碰到　公懲會記過1次

每天接客到凌晨…新冠肺炎也阻止不了「交換女友」！關鍵SOP讓人健康「登天」

醉男買口罩遭拒大鬧藥局　熱心女圓場遭罵「又醜又胖」怒提告

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

男搭普悠瑪買「愛孩票」被抓包　省464元的代價超過100倍

遭90公斤保母壓制…嬰掙扎19分「趴地1小時無人顧」亡　父淚：他很想活下去

老婆離家2年「名下多出雙胞胎」　他怒告通姦！追訴逾期不起訴

偷運機車到高雄！超狂機務段員工「驗票口牽出站」　台鐵約談：將懲處

為了3萬元！蘆洲屁孩債務糾紛聚眾談判　還未出發就遭查扣3把刀

生存遊戲玩家搞地下錢莊　上網學改槍家中像軍火庫

造謠政府送50萬口罩給香港！台商裝染新冠嚇警：我一直咳會傳給妳

買iPhone X鬧糾紛！衛福部科長耍官威嗆醫學生：以後會碰到　公懲會記過1次

每天接客到凌晨…新冠肺炎也阻止不了「交換女友」！關鍵SOP讓人健康「登天」

醉男買口罩遭拒大鬧藥局　熱心女圓場遭罵「又醜又胖」怒提告

經貿往來不中斷　貿協加碼80個貿易訪問團、200個小型機動團拓銷

護照無「大陸旅遊史」註記恐成防疫漏洞　陸委會將研議

日媒：日本沒有義務控制「鑽石公主號疫情」　英國要負最大責任

加紅蔥頭鹹香濃郁！雲林人氣鴨肉飯　霸氣鴨肉盤只要200元

浙江台商新冠肺炎抗體陽性「不列入第25案」指揮中心說明原因

內餡厚達7公分！人氣車輪餅快閃台北　必吃限定「烏魚子芋頭」

愛車秒變「1：1模型」！台南咖啡花園　月世界奇景環繞超壯觀

台指期開高走低跌48點　分析師：外資持續調節、明日走跌機率大

新冠肺炎持久戰⋯手搖飲、4大餐飲力挺醫療人員「飲品買1送1、主餐打8折」

男搭普悠瑪買「愛孩票」被抓包　省464元的代價超過100倍

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

剖腹產2天後亡家屬怒控不良醫師　婦產科回應了

中部7例　與彰化是台商大縣有關

謊稱春宵過後不見人　鐵工殺人掩罪連父親都騙

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

前HBL球星狠奪初夜！約妹悲情手段曝　女大生崩潰

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

賴統生昏迷8天！兒被同學說「你爸武漢肺炎」

連千毅新PO文9小時39讚　託友管臉書

馬尾女遭男友掐死棄屍　「塑膠袋掛樹枝招手」找到遺體

中正黨主席再嗆：上天會懲罰政府

台南一家藥局疑高價賣口罩老闆娘交保

經閃燈路口疑未減速！外送員撞拖板車當場亡

睡孩子同學的爸懷孕！夫痛心喊：她身體不好…妻淚崩

分享將停飛的機型內裝照　高中航空迷觸法緩起訴

更多熱門

相關新聞

睡孩子同學的爸懷孕！夫痛心喊：她身體不好…妻淚崩

睡孩子同學的爸懷孕！夫痛心喊：她身體不好…妻淚崩

台北市一名林姓人妻因接送孩子到幼稚園上下學，與另名學童的周姓父親日久生情，還多次滾床單，2人姦情曝光原因是人妻不小心懷孕，只好向丈夫坦承。人夫得知後大受打擊，決定提告，日前台北地檢署依妨害家庭罪起訴林姓人妻、周男。

人夫讚小三：很會吃！正宮聽猛烈撞擊聲夾呻吟崩潰

人夫讚小三：很會吃！正宮聽猛烈撞擊聲夾呻吟崩潰

影／龜山鐵皮工廠大火　濃煙火焰竄天

影／龜山鐵皮工廠大火　濃煙火焰竄天

廠房、物流需求大增　一區地主身價翻

廠房、物流需求大增　一區地主身價翻

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

關鍵字：

換妻俱樂部人夫桃園出軌生小孩3P

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

停課標準拍案！1校2例即全校停課

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面