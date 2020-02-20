老婆離家2年「名下多出雙胞胎」　他怒告通姦！追訴逾期不起訴

▲桃園市江姓男子與劉姓妻子分居2年，去年初獲悉妻子產下雙胞胎卻遲至年底才提告，檢以超過6個月法定告訴期予以不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓人妻2年前離家與余姓男子外遇同居，前年11月產下一對雙胞胎，江姓人夫去年接獲苗栗地院通知否認婚生子女裁定書，提告劉女與外遇余姓男子通姦與相姦罪嫌，桃檢認為，江男去年1月已離婚，但提告卻遲至去年12月，已超過6個月的法定告訴期，20日偵結予以劉女、余姓男子不起訴處分。

檢警調查，31歲的劉姓女子與江姓男子於2007年結婚，但雙方感情不睦，劉女於2017年離家與江男分居，與37歲的余姓男子外遇同居，前年11月生下一對雙胞胎兒子；去年1月間，江男與劉女辦妥離婚登記後卻發現名下多出一對雙胞胎兒子，江後來告訴戶政人員並非其親生，還向苗栗地院提出否認婚生子女訴求並要求親子鑑定。



江姓男子去年12月6日接獲苗栗地院否認婚生子女裁定書，隨即向桃園地檢署提告劉妻、余男有通姦與相姦罪，江男指稱，去年11月19日親子鑑定結果出爐後，證實雙胞胎非其親生，才發現劉女與余男有婚外情因此提告。桃檢則認為，江男去年1月間與劉女離婚時已知劉女所生的雙胞胎非其親生，卻延遲近1年才提告，已超過6個月法定告訴期，劉女與余男依妨害家庭之通姦與相姦罪嫌偵結予以不起訴處分。

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