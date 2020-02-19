吳怡農成立「壯闊台灣」協會：期待與理念相同立委合作

▲吳怡農拜會立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

「壯闊台灣」發起人吳怡農19日拜會立法院長游錫堃，感謝他在競選期間多次助選，兩人交談約20分鐘。會後吳怡農受訪表示，他籌劃的「壯闊台灣協會」可望在三、四月成立，將繼續從民間角度倡議長期以來關心的議題，包括國防、資安等，也期待未來在這些議題上，能與理念相同的立委，透過任何形式來合作。

游錫堃會後受訪時表示，吳怡農非常客氣，是一個有為的年輕人，國家安全的專業令人印象深刻，對於外界關注吳怡農來訪是否象徵替「下一步」鋪路，游錫堃笑稱「倒是沒有，只希望他再接再厲。」

吳怡農表示，他將成立「壯闊台灣協會」，希望在三、四月完成行政程序，繼續從民間角度倡議長期以來關心的議題，他認為，目前台灣面臨最大的挑戰就是國家安全，還有長期以來累積許多的挑戰，包含軍事國防、資訊安全，都是要繼續努力的地方。

至於是否會再回到政府部門？有沒有人徵詢？或他自己是否爭取過？吳怡農僅表示：「目前沒有規劃。」

近來「18歲公民權」成為立院各黨團共識，游錫堃表示，18歲公民權因牽涉修憲，推動上會有點難度，他認為，社會共識度這麼高，站在立法院長立場，歡迎大家有機會在立法院成案、討論，也希望立法院能呼應社會期待。

吳怡農則說，「18歲公民權」其實民進黨在20多年前就提出了，因此他樂見現在各黨團在此議題上有共識，未來公民團體身份可以做的就是督促立法進度，至於未來是否有機會跟民進黨立委共同召開記者會，吳怡農說，期待接下來所有關心的議題上，不只民進黨立委，只要理念相同的立委都能有合作關係，並透過任何形式合作。