「別把首長們綁在立院耽誤指揮」　民進黨團擬縮短總質詢時間

▲行政院長蘇貞昌日前拜會立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期21日開議，當天將邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，同時也將就新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明。民進黨團幹事長鄭運鵬19日表示，民進黨團希望縮短每日的總質詢時間，「不要把首長們整天綁在立法院，耽誤指揮」。

立法院長游錫堃14日召集朝野協商，並於會中達成共識，新會期於21日開議，當天將邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，同時也將就新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明。

針對民進黨團擬縮短總質詢時間為15分鐘，鄭運鵬19日表示，這是民進黨團幹部建議黨團委員的，「我們本來就沒有資格限制其他黨團和非民進黨立委，其他委員可能誤解了」。

鄭運鵬指出，目前執政黨認為行政院防疫工作為重，民進黨團希望縮短每日的總質詢時間，「不要把首長們整天綁在立法院，耽誤指揮」。此外，5月20日總統就職後，三個月內就有下一次法定總質詢的機會，甚至在防疫特別預算時，馬上也還有一次特別預算的質詢。

鄭運鵬說，基於以上兩項理由，民進黨團希望可以盡量縮短減少這次總質詢執政黨的時間，將質詢時間由30分鐘縮短為15分鐘，不過仍有待20日的黨團會議討論。

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