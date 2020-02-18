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暖心反差帥！帝王級牛郎ROLAND出書所得捐柬埔寨孩童報恩

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▲▼ 。（圖／台灣角川提供）

▲外表浮誇自大的ROLAND在書中揭露自己很喜歡小孩。（圖／台灣角川提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

說出口的每一句話都成為名言的「帝王級牛郎」ROLAND羅蘭德，近期出書《我，和我以外的ROLAND》整理過去超人氣金句，不論鐵粉或黑粉都高度關注，一上市就銷售超過20萬冊，書末後記ROLAND還特別聲明出書所得全數捐做公益，一半捐日本，一半捐柬埔寨。

「我沒特別在意疫情，是冠狀病毒才要擔心我吧！」低調帶員工來台旅遊被媒體堵到詢問疫情時所回應的這句超狂名言，立刻在台灣狂掀一股ROLAND熱，其它曾說過的名言還有：「我沒有在睡覺，只是在看眼皮內側而已」「我會低下頭，只有在出門工作前穿鞋子的時候」等。

雖然ROLAND對外顯現出高傲、自大的性格造就一大票鐵粉與黑粉，但在書中呈現許多超越常人的堅定決心也很令人敬佩，而最不為人知的是，他在書中揭露自己其實很喜歡小孩，和小孩在一起讓完美主義的他，頭髮亂了、鞋子髒了也不以為意，反而形成一種反差帥，而且還指名書籍銷售所得要捐給日本311海嘯以及培育柬埔寨兒童相關的公益團體。

據ROLAND在新書《我，和我以外的ROLAND》後記指出，自己曾經因為工作前往柬補債，卻不小心與工作人員走散，當時手機沒電、計程車也不停，在陌生國家束手無策時，某個親切的柬埔寨人借了他行動電源給素昧平生的他，還說：「在困難的時候要互相幫助」，而這件小事讓他銘謝至今，也因此注意到當地許多農村的貧窮小孩從出生開始，就沒有對未來的選擇權，無法上學、不能做自己想做的事情，只能一昧地身為勞動力活下去。

然而ROLAND一向主張「努力實踐夢想」派，特別同情這些非自身因素即決定了未來的孩子們，希望將此書所得到的收益，一半會用於培育柬埔寨的孩童，提供他們選擇與機會；而另一半則是捐給他心愛的國家（日本）作為311震災後的復原之力。

▲▼ 。（圖／台灣角川提供）

▲我，和我以外的ROLAND一上市便銷售超過20萬冊，台灣已透過台灣角川翻譯出版上市。

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