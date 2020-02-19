斗六市公所首設　「防疫自動噴霧」洽公民眾好安心 

▲斗六市長林聖爵（右）已要求清潔隊針對校園環境進行消毒，任何一個角落都不能放過。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情尚無降溫跡象，流感疫情內憂未解，加上校園開學在即，環境消毒成為全民運動，雲林縣斗六市公所除進行校園全面消毒外，公所將成為第一個裝設「防疫自動噴霧系統」公部門，消毒液採食品用洗滌消毒劑，無色無味，強力噴頭讓消毒水霧化，落在身上不會感到潮濕，安全又環保。

斗六市長林聖爵表示，2月25日開學在即，面對新冠肺炎疫情如臨大敵，環境清潔非常重要，目前已要求清潔隊針對校園環境進行消毒，任何一個角落都不能放過，教室應盡量保持通風良好環境，師長要指導孩子良好的衛生習慣，勤洗手、戴口罩並注意咳嗽禮節；另斗六市公所也將接受市政顧問陳宏杰捐贈，裝設「氧綠淨防疫自動噴霧系統」。

雲林縣勞工育樂中心日前由鵝媽媽清潔用品公司進駐投資，打造「鵝童樂園」，市政顧問、鵝媽媽鵝童樂園董事長陳宏杰，已率先於育樂中心室內外建置進50組自動噴霧系統，光用消毒液於室內消毒約30組，噴霧分子小，不會在衣物上殘留造成潮濕，除可消毒環境，也有降溫的效果。

陳宏杰指出，基於取之於社會、用之於社會的精神，希望以本身化工專業，貢獻一己之力，提供免費建置此套設備贈送給斗六市公所，裝設於公所門口，自動感應進出民眾加以噴霧，藉此保護廣大洽公民眾的健康。



陳宏杰提到，這套系統除了酒精因安全問題不適合外，其他如二氧化氯、次氯酸、次氯酸鈉等經稀釋到適當濃度都可以使用，對於人群聚集的空間與場域，如宴會餐廳、營業場所、辦公室、學校教室、居家等場所都很適用，這些地方因人群往來頻繁，又有群聚效應，這套系統能自動感應人體，機動性隨時進行淨化空氣的品質，能有效達成防疫工作，而且噴出的消毒水水霧落在人體上也不會有不適感覺，相當實用。

▲「氧綠淨防疫自動噴霧系統」，消毒液採食品用洗滌消毒劑，無色無味，強力噴頭讓消毒水霧化，落在身上不會感到潮濕，安全又環保。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鵝童樂園自設「氧綠淨防疫自動噴霧系統」裝設於門口，自動感應進出民眾，打造出安全乾淨環境保障遊客防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）





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