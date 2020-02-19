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開學在即！台塑六輕「無償、無限」供應消毒水　保護校園環境

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▲開學在即，台塑企業追加無償提供12噸消毒水供學童安全無虞的學習環境，未來再有需要也將無限供應至疫情結束。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲開學在即，台塑企業追加無償提供12噸消毒水供學童安全無虞的學習環境，未來再有需要也將無限供應至疫情結束。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情蔓延，高級中等以下學校108學年度第2學期開學日延後至2月25日，開學在即，環境消毒防疫如臨大敵。台塑企業在防疫期間已無償提供鄰近地區近40噸漂白水(次氯酸鈉)，讓政府單位用於環境消毒，此次再無償提供12噸消毒水供學童安全無虞的學習環境。

重要防疫時刻校園環境不容忽視，2月19日上午台塑六輕派出消毒水專車先至斗六國中，整齊排列的塑膠桶等候著盛裝消毒水，除致贈消毒水外，逐一向校方說明稀釋調配比例及檢附安全使用說明，必須將次氯酸鈉原液後才能使用，可於公共區域進行清潔消毒，除能防止疫情，提供學童安全且乾淨的學習環境。

請繼續往下閱讀...

台塑駐廠協理施富義表示，次氯酸鈉是工廠製程中產生副產品，為回饋社會免費、無限量釋出，提供民眾防疫。他提醒在領取使用時需注意，台塑所提供的次氯酸鈉濃度為原液，濃度高達12%，使用需加水稀釋240倍，也就是10cc的次氯酸鈉需加2400cc的清水配製。稀釋後當消毒水擦拭噴灑，經過15分鐘再用抹布清水擦過一遍，即可達到消毒功效。

斗六國中校長林俊賢指出，原先是預計21日才會送達，但因下25日開學日在即，經聯繫後台塑企業及派出消毒水車，於今天上午提前抵達發送，讓校方有更有充分時間在迎接開學前就能落實做好全校消毒工作。

台塑六輕副總陳文仰指出，防疫期間已捐贈出24噸次氯酸鈉予給雲林縣政府等公部門，台塑企業總裁王文淵、董事長林健男持續關心武漢肺炎事件，指示六輕今起再繼續釋出消毒水，不分公私立、國中小大學，只要校方有需要，都可聯繫六輕管理處，無償、無限量提供縣內各級學校取用，直到疫情結束。

台塑企業陳文仰副總經理表示，台塑企業王文淵總裁及林健男董事長不僅關心民眾健康，更關心學童的學習環境，除了去年撥款提升學童營養午餐經費外，這次更以實際行動無償提供消毒水，齊與政府及鄉親對抗疫情，盼能透過環境全面消毒，進而有效控制疫情傳播，同時呼籲大家需勤洗手及戴口罩，平安健康地渡過此難關。

▲開學在即，台塑企業追加無償提供12噸消毒水供學童安全無虞的學習環境，未來再有需要也將無限供應至疫情結束。（圖／記者蔡佩旻攝）

2月19日上午台塑六輕派出消毒水專車先至斗六國中，整齊排列的塑膠桶等候著盛裝消毒水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲開學在即，台塑企業追加無償提供12噸消毒水供學童安全無虞的學習環境，未來再有需要也將無限供應至疫情結束。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台塑所提供的次氯酸鈉濃度為原液，濃度高達12%，使用需加水稀釋240倍，也就是10cc的次氯酸鈉需加2400cc的清水配製。（圖／記者蔡佩旻攝）

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