▲雲林縣加強大眾運輸工具防疫，首推駕駛人優先購買口罩，雲林縣衛生局也提供消毒液給公車業者及計程車公會於車輛消毒使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府繼中學以下學童發放口罩、重大傷病者及發燒患者發放口罩、啟動居家隔離檢疫通訊診療等防疫措施後，縣長張麗善18日上午邀集計程車公會、公車業者、雲林監理站等共同宣示縣內大眾運輸防疫的決心與作為，推動大眾運輸駕駛人優先購買口罩一周7個，持續提升相關防疫量能，讓所有旅客能安心搭乘。

雲林縣計程車車行計68家、115輛車；個人車行目前101輛車。雲林縣長長張麗善表示，口罩已由交通部嘉義區監理所提供雲林監理站發放，車行口罩由雲林縣計程車商業同業公會領取後發放給會員，個人車行部分由汽車駕駛人公會及監理站於排班區發放，駕駛人每人每周領取一次7個口罩。公車部分，3家除每日進行廠站及車輛消毒外，出車前也均會進行量測體溫等自我檢疫措施。

另，雲林縣政府在2月1日已彙整雲林客運等3業者市區公車口罩需求，定期每周提供給業者發給司機使用，雲林縣衛生局也提供消毒液給公車業者及計程車公會，雲林縣政府指出，將持續與中央、各縣市保持密切聯繫，隨時掌握疫情最新狀況，讓消費者安心、讓縣民放心。

雲林縣長張麗善也再次呼籲，除了肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口外，須落實一不三要：一「不」，開放空間不用戴口罩；三「要」，一、去醫院看病時要戴口罩，二、慢性病患者要戴口罩，三、出入人多擁擠的地方要戴口罩。相關疑問撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)或雲林縣防疫專線5345811。



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