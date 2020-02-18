防疫民眾減少外食學校未開學　需求減產地蔬菜價格回跌

▲受疫情影響營養午餐、餐廳、小吃攤菜量需求銳減，蔬菜交易價下滑，現在吃蔬菜正是時候。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

新型冠狀病毒疫情逐漸升溫，各級學校延後開學，原本農曆春節後為進香熱季，許多民眾減少外出用餐，進香活動也紛停辦，餐廳業績滑落超過5成，外燴業者更苦不堪言，連帶影響種植蔬菜農民也哀哀叫，蔬菜需求降低價個下滑，西螺果菜市場平均交易價每公斤從7天前23.9元下跌至21.1元。

原本各高中、國中及小學的開學日在2月11日，但受到新型冠狀病毒疫情影響，延後至25日開學，由於學校未開學，供應學校營養午餐所需的蔬菜，無法全靠傳統市場消費完全吸收，再加上各小吃、快炒及餐廳飯店需求量銳減受到衝擊。

中盤商表示，產地蔬菜氣候穩定，蔬菜生長情形較為順暢，農民紛採收上市交易，量多需求減，交易價格下滑。

農民說，蔬菜不是這周種，下周可採收，學校開學營養午餐蔬菜需求大，農民依氣候時間種植蔬菜，原本規劃在2月10日可採收短期葉菜，因為防疫開學延後，需求大的學校未採購，葉菜每天生長可採收，當然要採收上市交易，因防疫餐廳、外燴、飯店因顧客減，相對採購量減，造成交易囤市。

葉菜類蔬菜一周前10日西螺果菜市場交易價，每公斤平均價17.2 元，下滑至17日的14.9；高麗菜12.6元、小白菜21.3元、蚵仔白12元、包心白菜9.5元、青江白菜13.5元、空心菜38元、小芥菜11;9元 、格藍菜17.3元、油菜13.7元。

▲受疫情影響營養午餐、餐廳、小吃攤菜量需求銳減，蔬菜交易價下滑，現在吃蔬菜正是時候。（圖／記者蔡佩旻攝）





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