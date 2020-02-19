政院紓困草案20日將拍板　國民黨籲：納入防疫津貼給受隔離者





▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩搭公車。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，行政院預計20日拍板「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，共計18條。國民黨文傳會代理主委王育敏呼籲，應納入防疫照顧假補貼及受強制隔離、檢疫者的防疫津貼相關規定，讓配合防疫者不至於生活大受影響。

王育敏19日指出，因新冠疫情出現本土案例，已有越來越多國人受影響，鑑於配合政府居家隔離、檢疫政策的民眾，由於這段期間無法出門，可能導致生計出現問題；為了整體完善防疫工作考量，國民黨強烈呼籲政府應發放防疫津貼，讓這些配合防疫工作的民眾能維持最基本的生活所需，也讓防疫工作更能落實。

王育敏指出，疫情仍相當嚴峻的此時，防疫工作優先，國民黨主張「重罰」與「津貼」雙軌並進的防疫作法：凡是不配合防疫隔離、檢疫者，應給予重罰；另一方面，配合隔離、檢疫的民眾，因這段期間無法營生而沒有收入，對於部分民眾將是生活上一大負擔，因而國民黨呼籲政府務必提供防疫津貼，至少要滿足配合防疫民眾的基本生活所需，相信將更能強化防疫效果，減少防疫漏洞。

王育敏提及，國民黨團於10日提出「新型冠狀病毒紓困暨暫行條例草案」，內容除了協助受疫情衝擊的產業度過難關，也主張政府應給予配合隔離、檢疫民眾扶助。19日行政院會即將討論特別條例草案，強烈建議行政院應納入防疫照顧假補貼及受強制隔離、檢疫者的防疫津貼相關規定，讓配合防疫者不至因此生活大受影響，相信更有助於防疫工作落實。