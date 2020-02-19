陸吊銷《華爾街日報》3記者證件！反擊刊登「亞洲病夫」評論文

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

《華爾街日報》3日刊登美國巴德學院教授米德（Walter Russell Mead）的評論文，並以《中國是真正的亞洲病夫》（China Is the Real Sick Man of Asia）為標題，引起大陸官方與民間極大不滿。大陸外交部發言人耿爽19日表示，中方多次向《華爾街日報》提出交涉，但對方未正式道歉，也未查處相關責任人，決定從即日起吊銷《華爾街日報》三名駐北京記者的記者證。

耿爽提到，米德刊發在《華爾街日報》上的評論文章詆毀中國政府和中國人民抗擊疫情的努力，報社編輯還為文章加上了《中國是真正的「亞洲病夫」》這種帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題，引起中國人民的極大憤慨和國際社會廣泛譴責。

耿爽還說，中方已就此多次向《華爾街日報》提出嚴正交涉，闡明中方的嚴正立場，要求《華爾街日報》認識到錯誤的嚴重性，公開正式道歉並查處相關責任人，同時保留對該報採取進一步措施的權利，「但遺憾的是，《華爾街日報》迄今仍在推諉、搪塞，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人。」

耿爽指出，中方依法依規處理外國記者事務，對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體，中國人民不歡迎，「鑑此，中方決定從即日起，吊銷《華爾街日報》三名駐京記者的記者證。」

此外，耿爽也強調，中方將繼續按照國際慣例，依法為各國記者在華採訪提供支持和便利。

▼《華爾街日報》刊登「亞洲病夫」文章。（圖／達志影像／美聯社）

