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雲林神車R檔開3公里原因曝！「這個」壞掉...想省拖吊費反被罰6千元 

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮17日有民眾發現一輛汽車一路「倒著開」3公里，宛如電影運轉手之戀劇情橋段；斗南警方今將駕駛傳訊到案，以違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「危險駕駛」處6000元罰鍰；該名駕駛因無免費道路救援，希望省下拖吊費，這下得不償失，悔不當初。

▲雲林斗南鎮「倒車高手」一路倒車三公里抵達修車廠，遭警方傳訊後以《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「危險駕駛」罰鍰6000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗南鎮「倒車高手」一路倒車三公里抵達修車廠，遭警方傳訊後以《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「危險駕駛」罰鍰6000元。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，這輛倒車開的白色自小客車，因變速箱突然故障，一路從延平路一家超商開始倒車，行經延平路、文昌路、福德陸橋、新生三路，約行駛3公里抵達修車廠，車主只是認為倒車駕駛技術沒問題，方便開到修車廠就好，沒想到被拍下貼在網路上，還意外引起網友瘋傳。

斗南分局副分局長詹百平表示，這名駕駛人已違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款「危險駕駛」，警方調閱監視器傳訊他到案說明，處6000元罰鍰。並呼籲駕駛人在行車過程中若發現車輛故障，應立即打方向燈，放慢車速，靠路邊停車，請修車廠或警方協助幫忙，切勿繼續行駛道路，除了可能觸法，還危及自身及其他用路人安全。

▲斗南鎮福德陸橋中午出現一輛自小客車，「倒車」上橋，讓民眾驚呼高手在民間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮福德陸橋中午出現一輛自小客車，「倒車」上橋，讓民眾驚呼高手在民間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►我沒有遲到，是時間遲到了！


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