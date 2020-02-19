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「二林精機」二階專案小組闖關5次成功了！環評決議送大會通過

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▲▼二林精機園區環評，縣府可望在明年６月全面啟動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲二林精機園區。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（18日）下午召開環評審查爭議超過12年的「二林精密機械產業園區」案。彰化縣長王惠美親自出席盼闖關。環保團體、地方人士到場表達正反意見，幾度火藥味超濃互嗆。歷經4個多小時，環評委員最後決議通過送大會。

二林精機園區位於彰化縣二林鎮台糖萬興農場，面積約352.82公頃，緊鄰科技部開發的中科二林園區，面積約631公頃。今是二階環評專案小組第5次初審會議，該案歷經彰化縣3任縣長（卓伯源、魏明谷、王惠美）、機械公會3任理事長。

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▲▼環評審查彰化二林精密機械園區，縣長王惠美出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲王惠美強調該案是最接地氣的。（圖／記者林敬旻攝）

王惠美上任後力推通過，去年年初的初審遭疑「沒必要開發」，專案小組做出再送環評大會討論決議，一路波折不停。去年3月環評大會還是遭退回專案小組，同年10月第4次初審，因新任環委遭批沒一個現勘過，最後補正再審。

彰化縣政府今再次針對再生水等影響說明，並強調評估降低再生水重金屬砷、鉻排放濃度的可行性，並補充利用於澆灌對土壤及地下水的重金屬累積效應，提出預防減輕措施。且歷次審查要求都已納入環評承諾，包含空汙增量全數抵減、廢水全回收再利用並加嚴水質標準、設置再生能源裝置、封閉區內既有水井減緩地層下陷等狀況。

▲▼環團反對二林精機園區開發。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

▲▼環團反對二林精機園區開發。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

▲▼環團反對二林精機園區開發。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

王惠美會中強調，二林精機是彰化鄉親最期待，也是最接地氣的一案，目前已有340家廠商想進駐，面積有516公頃需求，不用擔心有蚊子館狀況，因中美貿易等狀況，回流台商會更多，相對土地需求量多。

支持開發的幾位人士則說要聽聽他們需求。不過，有反對的人則說，都在說台商回流，但查了經濟部資料從2018至2020年，全台租售僅26區，待租售土地及廠房則是超過3821.7公頃，因先使用鄰近閒置園區外，空汙等嚴重問題也要改善。

▲▼環評審查爭議超過12年的「二林精密機械產業園區」。（圖／記者許展溢攝）

▲歷經4個多小時，二林精密機械產業園區環評決議通過。（圖／記者許展溢攝）

經濟部工業局表示，閒置土地（包含開發中土地）都有在處理，如彰濱工業區等。對於該案，要求彰化縣政府園區開發後，希望在排放標準優於或至少要等於科學園區排放標準。今會議歷經4個多小時，王惠美沒有等到結果就先離席。

主席吳義林說，該案規劃廠商必須強制用再生水，但這並不是在法規範圍，只是承諾事項，所有書件都沒載明，後續開發單位務必監督查核廠商。有環委說，這次現勘後，發現二林中科2018年通過環評，至今這麼長時間過去，卻只有一間口罩工廠，認為該案應再思考，此話一出，讓現場環團拍手叫好。

吳義林點出滯洪池容量嚴重不足，要增加開發面積就不足問題，且再生水去向一開始到現在都是爭吵的問題。會議一直聚焦在再生水質、滯洪池等問題。閉門會議時，吳義林希望表達今天能有結論想法，最後委員們討論決議送大會通過。

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