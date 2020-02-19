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「二林精機」今下午拼闖關！環團批農地GG…地方反嗆　王惠美現身了

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▲▼二林精機園區環評，縣府可望在明年６月全面啟動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲二林精機園區。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（18日）下午3點將召開環評審查爭議超過12年的「二林精密機械產業園區」案，彰化縣長王惠美提早抵達等待會議開始。環保團體會前到環署門口表達反對二林精機園區開發，舉行「再生廢水澆灌園區 周邊農地34年後就GG」記者會怒批該案歹戲拖棚，呼籲彰化縣政府主動撤案，環署和環評委員否決開發。地方代表則在一旁批環團訴求到沒有訴求。

彰化縣環境保護聯盟說明，此案從103年環評初審時，縣府就自願主動進入二階環評審查，第2次初審小組委員決議否決，到大會又決議續審，接著換了一批新委員，去年審過第4次，今天進行第5次小組審查。彰化縣環境保護聯盟指出，本案歷經3任縣長（卓伯源、魏明谷、王惠美），環評委員第10至13屆，上次去年10月13日要求環委要現勘，但環署至今卻沒公開委員現勘行程與紀錄。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 環團地方為二林精機園區互嗆。（圖／記者許展溢攝）

▲ 環團和地方代表各在環署門口左右兩邊表達各自訴求。（圖／記者許展溢攝）

彰化環保聯盟總幹事施月英認為，二林精機都說是低汙染產業，廢水處理成再生水後，會進行園區澆灌、洗掃街等，這些水質如果以環保署現行的未加嚴「土壤污染監測標準」來看，這些經處理的再生水入滲地下水，周邊農地以環境背景值現況進行灌溉，重金屬（鋅）汙染濃度到34年，就要被整治了，如果把二林中科的廢水累加計算，那更是不敢想像，不僅農作物都不賣，祖先留下來的土地也毀了。

▲▼環團反對二林精機園區開發。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

▲▼環團反對二林精機園區開發痛批該案只是炒地皮，更會讓農地GG。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

▲▼環團反對二林精機園區開發。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

環境權保障基金會聲明也緊急發出「環評不能補考再補考，建請專案小組再度決議二林精機不應開發」聲明，提出5大訴求包括用地需求合理性，以及與二林中科競合問題仍未釐清、開發後基地滯洪量推估錯誤、強制廠商使用再生水恐窒礙難行、仍未評估竹寮社區環境影響，也未提出保護對策，和建請彰化縣府考慮主動撤案。

▲▼ 環團地方為二林精機園區互嗆。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 環團地方為二林精機園區互嗆。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 環團地方為二林精機園區互嗆。（圖／記者許展溢攝）

環境權保障基金會強調，本案從第2次小組會議至今，聚焦開發前後滯洪量及土壤液化、與中科用地的競合、及再生水運用可行性等爭點，縣府迄今無法提出有效說明及對策，必須請專案小組應依法做成不應開發之決議，若讓一個爭議重大的開發案一再補考，甚至在爭議未解的情況下補考過關，將嚴重影響環評制度的公信。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，從開發單位提供的資料，可看到這塊地的各項有害重金屬背景濃度遠低於土壤汙染監測標準，這表示這塊地是優良農地，這麼好的農地不拿來好好從事農作，卻要拿來蓋工廠，而且還刻意把含有有害重金屬的再生水拿來澆灌它、汙染它，還說要等到好幾年才會達到土壤汙染監測標準，如果水質這麼乾淨，為何業者不自己拿去喝，不把它回用到製程，節省用水成本，而要拿來澆灌土壤？

▲▼ 環團地方為二林精機園區互嗆。（圖／記者許展溢攝）

▲王惠美親自出席二林精機園區案。（圖／記者許展溢攝）

王惠美2點半前抵達，先和鄉親談了幾句便上樓等待會議開始。地方代表們準備紅色布條強調只有機密機械園區開發，才能為彰化帶來發展。有地方人士痛批，該案每次環評後都有針對意見改善，環團提的再生水等問題，開發單位也是依照他們條件更改，現在環團已經訴求到沒有訴求。

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