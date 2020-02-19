生鮮、日常品全外送到家！foodpanda熊貓商城上線了　下單滿200折價100元

▲foodpanda熊貓商城今日正式上線。（圖／foodpanda提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

近年來懶人經濟崛起，台灣吹起外送熱潮，繼三餐、宵夜可以下單美食外送平台， foodpanda今（19）日宣布主打生鮮雜貨外送服務的「熊貓商城」正式上線營運，網羅全台知名超商、量販、藥妝等近2000間店家，提供上千種商品組合，讓民眾在家也能一次滿足生活必需品需求。且為慶祝商城正式營運，3月底前不論新舊客凡首次下單熊貓商城或熊貓嚴選，只要輸入折扣碼立即享有滿200元折價100元的超划算優惠。

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▲熊貓商城網羅全台近2000間店家，提供上千種商品組合。



繼外送美食後，為提供更便利的服務，foodpanda蒐集量販店、超商、寵物用品、藥妝品牌及3C用品店家等打造「熊貓商城」，因根據數據顯示，消費者對於生活用品即時送到府有高度需求，光今年年節禮盒訂單以及受新冠肺炎影響，1月總訂單便達5倍成長，而熊貓商城訂單高峰期落在每周五、六，單日下單尖峰時間點則分別落在中午11時至12時以及下午4時至5時，熱門選購商品由牛肉、水果與餅乾分別拿下前3名。

foodpanda「熊貓商城」自去年11月起試營運，今（19）日正式上線服務，其中，萊爾富於全台600家實體門市加入，提供多達250種商品選擇，OK mart則引進500家門市上線，亦提供超過150種品項，服務範圍涵蓋全台西半部。量販店部分，家樂福共有37間門市提供外送服務，外送商品從300種增加至近900種，愛買首波則以6間雙北、桃園及台南門市為主，提供外送商品將近1300個品項。

為歡慶熊貓商城正式營運， foodpanda也推出2檔折扣優惠，消費者只要於熊貓商城消費滿50元即享免運，另不論新舊客，3月底前只要首次使用熊貓商城或熊貓嚴選下單，結帳時輸入折扣碼「BUY100」，立刻享有滿200元折價100元優惠。