　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員不用代墊餐費了！熊貓二次勞資協商達「2大協議」　變相砍薪仍無解

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台北市美食外送司機產業工會籌備會，food panda熊貓外送員抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲熊貓外送員2月12日發起抗議遊行行動。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

美食外送平台foodpanda自去年起祭出多項新制，因疑涉嫌變更勞動條件，被5名外送員一狀告到台北市勞動局，雙方於1月16日進行首次勞資協商，昨（17）日上午9時召開第2次會議，5大訴求中確定達成2協議，包括廢除預儲制度以及即時沖銷帳款，至於外送員最關心的薪資問題，資方依舊不願鬆口，計3月16日再上桌協商。

▲台北市美食外送司機產業工會籌備會，food panda熊貓外送員抗議。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲熊貓外送員今年已發起2次抗議行動。（圖／記者林敬旻攝）

台北市美食外送司機籌備工會一共提出5大訴求包括「拒絕預儲，拒絕付錢買工作」、「儘速解決錢包錯帳、欠款問題」、「外送平台需符合台北市外送平台自治條例」、「確立熊貓為完全承攬制，落實承攬精神」、「工會代表與熊貓公司每月需召開會議溝通意見」要求進行勞資協商，另也要求1月中資方片面調整報酬結構，導致「變相砍薪」以及要求建立雙方溝通窗口部分，盼資方作出回應。

台灣美食外送司機產業工會籌備會代表之一陳永霖表示，昨日二次協商會中與資方達成2大協議，包括廢除預儲制度以及錢包即時沖銷帳款，但因為目前仍有技術性問題尚待修正，不過最快應該可在3月16日前完成。

而外送員與公司方究竟是承攬還是僱傭制，他強調「我們跟熊貓都無法解決，勞工局目前判定是僱傭，還沒有更新。」最終將會朝修法來讓新興產業更加符合所屬特性。至於溝通窗口部分則將待工會正式成立公文下來後才會建立，並將持續溝通細項，如排班組別、懲處、小隊長等問題。

最後針對薪資問題，陳永霖說：「公司一樣不鬆口。」恐得等後續再進行討論，雙方將在3月16日進行第3次協商，他也提到在會議前應暫時不會再發起任何抗議行動，「因為資方目前有釋出善意，這樣做變成我們（勞方）是比較沒有誠信。」

ET快訊
新冠肺炎比SARS難治！ 鍾南山承認「武漢沒有完全阻止人傳人
486先生真的捐了200萬！力挺陳時中部長喊：自己國家自己救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台灣人太依賴診所」！他批「打噴嚏就看病」：根本錯誤觀念

阿里山花季3/10開跑！每日限1.6萬人入園　3/1起「開搶轉乘劃位」

黃偉哲說「威士特丹確診乘客沒到過台南」　高市府：未接獲指揮中心訊息

網購PChome礦泉水…等4天沒消息！他一張照曝真相：阻止囤日用品的人吧

外送員不用代墊餐費了！熊貓二次勞資協商達「2大協議」　變相砍薪仍無解

社區健保藥局被污名化？　台南藥師公會：擠大醫院領藥反不利於防疫

櫃台放全新酒精、整盒口罩！　他一轉身見「醜惡人性爆發」...立刻調監視器

台中69人解禁！台商談大陸「完全是空城」　返台隔離14天笑曝：吃得好住得好

台南老藥師一人苦撐賣口罩　兒孫十分不捨

「感謝檢疫所每天美味餐點」解除隔離台商親筆信曝心聲：第一次聽到您名字

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

「台灣人太依賴診所」！他批「打噴嚏就看病」：根本錯誤觀念

阿里山花季3/10開跑！每日限1.6萬人入園　3/1起「開搶轉乘劃位」

黃偉哲說「威士特丹確診乘客沒到過台南」　高市府：未接獲指揮中心訊息

網購PChome礦泉水…等4天沒消息！他一張照曝真相：阻止囤日用品的人吧

外送員不用代墊餐費了！熊貓二次勞資協商達「2大協議」　變相砍薪仍無解

社區健保藥局被污名化？　台南藥師公會：擠大醫院領藥反不利於防疫

櫃台放全新酒精、整盒口罩！　他一轉身見「醜惡人性爆發」...立刻調監視器

台中69人解禁！台商談大陸「完全是空城」　返台隔離14天笑曝：吃得好住得好

台南老藥師一人苦撐賣口罩　兒孫十分不捨

「感謝檢疫所每天美味餐點」解除隔離台商親筆信曝心聲：第一次聽到您名字

「台灣人太依賴診所」！他批「打噴嚏就看病」：根本錯誤觀念

從金融業換跑道　屏東佳冬余志忠種出「小鳥鑑定」蓮霧

夜市業績最慘掉6成…侯友宜現場直擊：新北6大紓困原則「急速寬減補平」

日公布新標準「發燒37.5度4天」再就醫　超低病識感…網怒：要傳染多少人！

阿里山花季3/10開跑！每日限1.6萬人入園　3/1起「開搶轉乘劃位」

黃偉哲說「威士特丹確診乘客沒到過台南」　高市府：未接獲指揮中心訊息

7歲遭大哥哥脫衣性騷　李依瑾「發現他真實身分」崩潰罹患3精神疾病

達爾膚股東通過配發現金股利10元　殖利率達12.1％

GPS導航迷途山區「滑落水溝」駕駛慌了　泰武警連夜入山援助

「摔斷一根肋骨才知自己是首例」他從武漢回家過年以為小感冒…35天過程曝

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

生活熱門新聞

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

再公布2例確診「是昨天個案的家人」　累計22名

感染時間軸出爐　19例載狂咳台商

寒流＋輻射冷卻大爆發！5℃低溫來了

寒流最冷！今晨4.6度20縣市低溫特報　入夜再探10度↓

連續7天免費　喫茶小舖招待醫護

寒流最強時刻來臨！2地區急凍5°C

陳時中3張圖說明「白牌司機、家人」染疫時序

白牌車司機確診死亡「掌握浙江台商」搭車狂咳　指揮中心：目前採檢陰性

再爆案例...民眾憂社區感染？陳時中親自解釋

台中69人解禁！台商隔離14天笑曝：吃得好住得好

台中市府下令：高中以下停辦開學典禮

更多熱門

相關新聞

熊貓解決「預儲」　勞方：有誠意但不足

熊貓解決「預儲」　勞方：有誠意但不足

美食外送平台foodpanda自去年起因祭出多項新制，疑涉嫌變更勞動條件備受爭議，勞資雙方於17日進行第二次協商。台北市美食外送司機工會籌備會代表陳永霖指出，「（資方）有誠意但是不足」，過針對預儲、錢包等等問題，已經達共識。

外送員凌晨按電鈴「有訂餐嗎」　她氣炸：很糟蹋人

外送員凌晨按電鈴「有訂餐嗎」　她氣炸：很糟蹋人

「黃千千」又來了！熊貓20單美食...沒人要

「黃千千」又來了！熊貓20單美食...沒人要

「千面人」惡意訂單　暖熊貓分送餐食

「千面人」惡意訂單　暖熊貓分送餐食

外送員好心送胃疼患者去醫院！病人被確認感染

外送員好心送胃疼患者去醫院！病人被確認感染

關鍵字：

外送平台foodpanda外送員勞資協商熊貓

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

金鍾國調侃宋智孝：如果妳答應，就跟Gary演《超人》了

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

口罩實名制一上路就去排　黃安11天後稱沒去過

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面