外送員不用代墊餐費了！熊貓二次勞資協商達「2大協議」　變相砍薪仍無解

▲熊貓外送員2月12日發起抗議遊行行動。（圖／記者林敬旻攝）



記者蕭筠／台北報導

美食外送平台foodpanda自去年起祭出多項新制，因疑涉嫌變更勞動條件，被5名外送員一狀告到台北市勞動局，雙方於1月16日進行首次勞資協商，昨（17）日上午9時召開第2次會議，5大訴求中確定達成2協議，包括廢除預儲制度以及即時沖銷帳款，至於外送員最關心的薪資問題，資方依舊不願鬆口，計3月16日再上桌協商。

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▲熊貓外送員今年已發起2次抗議行動。（圖／記者林敬旻攝）

台北市美食外送司機籌備工會一共提出5大訴求包括「拒絕預儲，拒絕付錢買工作」、「儘速解決錢包錯帳、欠款問題」、「外送平台需符合台北市外送平台自治條例」、「確立熊貓為完全承攬制，落實承攬精神」、「工會代表與熊貓公司每月需召開會議溝通意見」要求進行勞資協商，另也要求1月中資方片面調整報酬結構，導致「變相砍薪」以及要求建立雙方溝通窗口部分，盼資方作出回應。

台灣美食外送司機產業工會籌備會代表之一陳永霖表示，昨日二次協商會中與資方達成2大協議，包括廢除預儲制度以及錢包即時沖銷帳款，但因為目前仍有技術性問題尚待修正，不過最快應該可在3月16日前完成。

而外送員與公司方究竟是承攬還是僱傭制，他強調「我們跟熊貓都無法解決，勞工局目前判定是僱傭，還沒有更新。」最終將會朝修法來讓新興產業更加符合所屬特性。至於溝通窗口部分則將待工會正式成立公文下來後才會建立，並將持續溝通細項，如排班組別、懲處、小隊長等問題。

最後針對薪資問題，陳永霖說：「公司一樣不鬆口。」恐得等後續再進行討論，雙方將在3月16日進行第3次協商，他也提到在會議前應暫時不會再發起任何抗議行動，「因為資方目前有釋出善意，這樣做變成我們（勞方）是比較沒有誠信。」