影／「黃千千」訂的！雲林foodpanda出現惡意訂單　20名外送員荒郊車聚找嘸人

記者蔡佩旻／雲林報導

即時外送平台 foodpanda於2019年進駐台灣，便利快速的送餐服務漸漸改變現代人外出飲食習慣；雲林縣斗六市卻出現一名「千面人」從2月10日開始，陸續使用不同名字，點餐斗六各家美食，取餐地點均為市郊空地或田野間無建築物的地方，大量餐點最後在等無人狀況下由外送員自行處理。

▲斗六市多名foodpanda外送員2月10日開始接到惡意訂單，指定地點多在郊外或路口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，2月10日中午開始，這名千面人用《黃千千》開始訂購餐食，第一張單為近5千多元的速食餐點，將取餐地點設訂於斗六工業區某路口，到了晚間約8點更訂了斗六多家著名美食及小吃，其中更有3千多元的牛排餐，指定送往斗六市石林路一處位址，該位址為產業道路，四周均為農田，現場20名外送員面面相覷，在等了近20分鐘後，外送員向公司派單回報後由公司指示，為免浪費食材，全由外送員自行處置。

除2月10日晚間7點多的十多家餐飲訂單以外，晚間11點換點飲料、速食、蛋糕等一共近20張訂單，取餐位址指定在斗六社口街，該處為徵收後還未開發土地，外送員深感無奈。2月11日中午再次接到名千面人換名字下訂單，於取餐時再次被放鴿子，外送員在接到foodpanda派單人員指示自行處理便當後，接單的女熊貓將多盒便當一一發贈給斗六火車站前的遊民及收資源回收的老人食用。

2月12日中午記者直擊送餐現場，12點30分開始，多位 foodpanda外送員陸續接到訂單，將餐點送往斗六運動公園旁，現場7、8名外送員，餐點有牛肉麵3家、麥當勞、知名紅茶店飲品20杯等，江姓外送員，表示從10日下午3點多開始，有外送同仁接到一筆肯德基5000多元的訂單，等不到訂餐人後發現，聯繫電話竟是美國的越洋電話，確認遭人惡意胡亂訂餐後，接著類似訂單就開始陸續湧現，三天下來已接獲不下數十件。

外送員低調表示，惡意棄單的情況相當嚴重，連日來都被照三餐惡意訂單，對如此惡搞作為非常無奈，等於都是白跑了，沒有取餐的訂單是不會有薪資的，非常浪費外送員的時間，斗六外送員們除了在市區「車聚」外，還曾被叫某處馬路口，只希望趕快落幕。

另位不具名外送員提到，近日中北部有外送員紛紛針對公司1月中公告全新「薪資調整方案」，新制上路不僅沒有提前通知，等於是變相減薪讓外送員每月直接少2萬薪資，引發不滿，且有意提出抗爭行動，不禁懷疑這起惡作劇事件是否與抗爭事件有關聯。

針對此事件， foodpanda表示，整個事件目前公司還在了解中，針對店家的部分，只要經外送員取餐都會給付餐點費，不會讓店家權益受損。

斗六警方表示，目前尚未接到有相關人前往報案，建議權益受損害的foodpanda公司、外送員可前往派出所報案。斗六分局副分局長李仁指出，惡整外送員大量惡意棄單行為恐以觸犯《刑法》第355條「意圖損害他人，以詐術使本人或第三人為財產上之處分，致生財產上之損害」可處3年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。

▲斗六多名foodpanda外送員2月10日開始接到惡意訂單，指定地點多在郊外或路口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六多名foodpanda外送員2月10日開始接到惡意訂單，指定地點多在郊外或路口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2月12日中午foodpanda外送員接到惡意訂單，餐點有速食及牛肉麵與飲料等。（圖／記者蔡佩旻攝）



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