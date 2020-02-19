慶祝潮州火車站建站百周年　台鐵發行「潮庄潮州、百年傳承」紀念套票

▲為慶祝潮州站建站100周年，臺鐵局定於2月22日上午於潮州站前東側廣場發售紀念套票 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

繼屏東縣竹田站於2019年11月16日歡慶建站百周年後，潮州站也將於2020年2月22日歡度滿百歲生日了，臺鐵特別發行『潮庄潮州、百年傳承』紀念套票與大眾一起歡慶潮州建站百歲生日快樂。

▲▼潮州站百年紀念套票。

潮州車站於1920年2月22日設站啟用，這一百年中站場歷經3次改建，現今現代化造型的站體是配合屏潮鐵路高架化計畫而新建的，於2013年6月25日啟用通車，而屏東至潮州站間更於民國2015年8月23日完成雙軌電氣化工程通車。經過一百年演變過程，潮州站已蛻變成屏東縣潮州鎮的地標及臺鐵西部幹線北上列車的主要始發站，且於2015年9月19日晉升為一等站。

為慶祝潮州站建站100周年，臺鐵局定於2月22日（星期六）上午於潮州站前東側廣場發售紀念套票1500套，每套售價200元，每人每次限購3套，套票內含有2張名片式車票，一張為潮州-歸來懷舊普通車車票；另一張則是潮州-屏東普悠瑪名片式車票，藉由最早期普通車到最新普悠瑪號車票，串連起百年故事及回憶。

這次套票最夯的為首張普悠瑪名片式車票，它是臺鐵局硬式車票首次以『普悠瑪』為車種印製之名片式車票，由於非常稀有，特別值得購買珍藏，現場並備有潮州站百年紀念戳章供民眾蓋章留念。

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