貨櫃屋層架高床種植技術突破　「村長姬松茸」打響品牌

▲屏東崁頂農友吳俊毅與友人合夥利用貨櫃栽種姬松茸，突破技術，打響「村長姬松茸」品牌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高檔餐廳見到的美食姬松茸，屏東崁頂農友吳俊毅與友人合夥利用貨櫃栽種，在全程濕度、溫度、光線的控制下，成功種出滿滿一朵一朵又大又美的姬松茸，還是全台少數成功種植，含豐富多醣體，被視為健康的保健聖品。

40歲的吳俊毅原在食品公司上班，4年前與崁頂港西村長徐秀如夫婦認識，因工作關係身體健康亮紅燈，偶然機會接觸到姬松茸，發現對人體健康很有幫助，於是辭去工作來種姬松茸，在屏科大教授的專業輔導下，利用貨櫃屋建制類似植物工廠的環境，以層架式利用籃子高床種植，並以「村長姬松茸」為品牌。

吳俊毅說，起初經驗不足，曾因控制不好導致全籃腐爛，但經幾次研究，已能完全掌握特性，目前有6個貨櫃種植，以電腦全程控制濕度溫度及光線，24小時科技農業環境自動栽種，姬松茸在舒適環境下生長「頭好壯壯」，使用有機泥炭土培育及安全菌苗，沒有重金屬殘留的問題。

他指出，成功種植出來的姬松茸已能量產，平均一貨櫃一年可種4回，每回將近300公斤，採收時整朵盛開飽滿的姬松茸，散發出陣陣杏仁香味，就算不吃，光看一朵一朵從培養土長出姬松茸就很療癒。而姬松茸除了是高檔料理食材外，經切片乾燥或是科技製成膠囊保健食品，而烹煮時，只需少量就有鮮美口感。

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