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香港隔離房間「內部照片曝光」　醫護、執法人員24小時駐守！

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▲香港火炭駿洋邨隔離房間內部照片。（圖／翻攝添馬台 Tamar Talk臉書，下同）

▲香港火炭駿洋邨隔離房間內部照片。（圖／翻攝添馬台 Tamar Talk臉書，下同）

記者劉亭／綜合報導

日本「鑽石公主號」遊輪解禁可下船，香港將派專機接回，並直接由專車送往隔離所進行14天強制隔離。香港隔離房間的照片已提前曝光，房間配備簡單，有熱水瓶、桌椅等基本家具，並有獨立衛浴，還有醫護及執法人員24小時駐守。

香港政府官方臉書「添馬台 Tamar Talk」18日晚間發文稱，隔離房間已「準備就緒」，火炭駿洋邨是目前唯一選擇，中心有醫護和執法人員 24 小時駐守；接受檢疫人士出入均由專車接送，絕不容許擅自離開。

▲香港火炭駿洋邨隔離房間內部照片。（圖／翻攝添馬台 Tamar Talk臉書，下同）

由於現在香港4個現有檢疫中心已幾乎飽和，而「鑽石公主號」下船的300多名香港人，回到香港之後需立即接受強制檢疫，確診者以及出現病徵者均會被送往醫院接受治療，不會入住檢疫中心。

許多香港網友則留言表示，、「政府今次處理得很好，希望大家可以放低仇恨，為有需要的人，特別是準備從日本返來香港接受隔離的香港人，一個安心的地方接受觀察」、「沒有電視就看手機阿，現在誰沒有手機」。

但也有許多網友建議，「駐港解放軍九龍東軍營亦是一個理想的選擇」、「怎沒窗簾」、「可以讓親友送消遣物品過去」、「如果可以加設電視機給住客關心社會狀況就比較理想」。

▲香港火炭駿洋邨隔離房間內部照片。（圖／翻攝添馬台 Tamar Talk臉書，下同）

▲香港火炭駿洋邨隔離房間內部照片。（圖／翻攝添馬台 Tamar Talk臉書，下同）

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