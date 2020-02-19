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重慶發現上百「異常死亡動物」　專家：消毒液過度使用「毒死的！」

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▲▼野豬、野豬示意圖 。（圖／達志影像／美聯社）

▲野豬在內的上百隻動物被消毒液毒死。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴峻，大陸各省市都加強消毒，但重慶市近日發現，有上百隻野生動物異常死亡，調查後判定死因是消毒液濫用產生之中毒，死亡的動物種類包含野豬、竹雞、黃鼠狼等。

重慶市林業局表示， 疫情發生以來，重慶市持續加強陸生野生動物疫源疫病監測，林業系統平均每天出動200多名專職監測員和5300多名護林員，深入林區、自然保護地、養殖場、動物園、農貿市場、高速公路沿線等區域監測野生動物，及時處理異常情況。

截至目前，重慶市在疫情防控期間共巡查發現17種、135隻野生動物出現異常死亡，包括烏鶇、白頭鵯、灰胸竹雞、野豬、黃鼠狼等。

▼北京車站進行消毒作業。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情延燒，北京加強防疫，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

通過動物檢疫機構和重慶市動物疫病防控中心的取樣檢測，綜合現場調查情況，專家判定其中部分野生動物死亡原因為噴施消毒藥等引起的中毒，同時排除了死亡野生動物的新冠病毒、禽流感、新城疫的疫源疫病。

相關部門已對取樣剩餘物實施了深埋等無害化處理，對野生動物異常死亡場所進行了清潔消毒。

重慶市林業局也向重慶市疫情防控領導小組及時報告了野生動物異常死亡情況，並建議高速公路及廣大農村地區科學合理使用消毒藥液，避免對當地居民、動物和食用農產品等造成危害。

▼醫護人員接受消毒。（圖／路透社）

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

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