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中疾控論文：去年12/31前湖北「至少104人」感染新冠　1月22才啟動突發Ⅱ級

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▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲中疾控的最新論文顯示，去年12月31日湖北至少有104名感染者。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

大陸的醫學學術期刊《中華流行病學雜誌》，預出版了一篇來自中國疾病預防控制中心「新型冠狀病毒肺炎應急響應機制流行病學組」的論文，論文中透過追溯所有的確診病例、疑似病例、臨床診斷病例等，得到一個結果顯示，在去年的12月31日前，武漢和湖北地區，可能已經出現了104名新型冠狀病毒的感染者。

這篇論文整理的內容，包括2020年2月11日之前總共7萬多名新型冠狀病毒相關病例，包括4.4萬多個確診病例，1.6萬多個疑似病例，1萬多臨床診斷病例和889無症狀感染者，透過對72314名「相關病例」中的44672個「確診病例」進行發病日期回溯性，將此次新型冠狀病毒疫情的爆發，分為了5個不同的時段，分別為2019年12月31日之前、2020年1月1日至10日、1月11日至20日、1月21日至31日、以及2月1日至11日。

結果顯示，在2019年12月31日之前，武漢和湖北就可能已經出現了104名新型冠狀病毒的感染者，並在之後的10天裡增加了653人（其中88.5%在湖北省內），然後再在2020年1月11日到20日之間又暴增5417（77.6%在湖北省內），並在1月的最後10天裡徹底爆發，新出現了26468人發病（湖北佔74.7% ），但隨著防控手段的升級，在2月的前11天裡新增人數放緩到了12030人。

▲再撐10天！　鍾南山曝「疫情高峰期」：後續不再大幅增加。（圖／翻攝新華社）

▲在鍾南山宣布病毒可以人傳人之前，武漢已經出現大量不明原因發燒患者。（圖／翻攝新華社）

根據《環球時報》指出，論文所呈現的疫情週期，尤其是1月11日至20日這段時間裡出現了5417名新感染者，也印證了鍾南山於1月20日宣佈病毒可以人傳人之前，武漢不少醫院的醫護人員已經在接診大量突然出現的不明原因發燒患者，然而，這些臨床層面的擔憂，卻未能及時轉化為有效的防控措施，直到1月22日，湖北方面才啟動了「突發公共衛生事件Ⅱ級」應急響應。

這份論文另一個引人關注的內容，是首次分析了截至2月11日共1688例醫護人員的確診病例，從數據來看，醫護人員的感染週期與整體上疫情爆發的周期非常吻合，即2020年1月的初期已經有醫護人員感染的端倪，但情況當時並不嚴重，可從2020年1月中旬開始，感染者就出現暴增，並在1月的最後10天迎來大爆發。

不過，論文也指出這1688名確診的醫護人員病例中，85.4%的人都是輕症，病死率低於其他病例，原因可能是這些醫護人員為在職人員，年齡普遍低於60歲。

另外，論文還表示儘管病毒確實透過醫院傳播感染了許多醫護人員，但仍沒有證據顯示任何一家醫院中出現了「超級傳播者事件」。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲復工潮將是新冠肺炎疫情的另一個高峰。（圖／路透社）

中疾控的論文還探討了新型冠狀病毒的致死率和傳染性，透過分析7萬多名病例，論文得出的「粗病死率」為2.3%，其中湖北省內的「粗病死率」為2.9%，但湖北省外則為0.4%，前者為後者的7.3倍。

中疾控的論文最後指出，「儘管截至2月11日顯示的疫情形勢趨於下降，但疫情尚未結束，尤其是復工後大量人員流動與接觸，增加了新冠肺炎傳播風險，必須繼續落實好社區和勞動場所等為單位的首例病例的發現和處置，防治疫情反彈。」

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