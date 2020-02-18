疫情影響生意　桃園五星級大飯店啟動美食外送到府

▲桃園尊爵大飯店啟動美食外送到府。（圖／尊爵大飯店提供）



記者楊淑媛／桃園報導

受疫情影響，桃園五星級尊爵大飯店月餘來，中、西餐廳用餐人數遽減！為了讓民眾安心且方便享受尊爵美食，即日起啟動外帶外送服務。尊爵大飯店表示，消費者僅需於手機中下載戶戶送APP並登入，每日中午11點前或是傍晚5點，在網頁上選取喜愛的餐點，外送服務員很快就會將熱騰騰美食送到家。

據了解，尊爵大飯店於過去SARS發生期間，亦曾面臨過客人不來用餐的情況，當時該飯店為此在門口銷售五星級便當，未料，生意奇好，對飯店營運助力不小。未料，時隔多年，飯店面臨新冠肺炎疫情，生意大受影響比SARS發生期間，還要嚴峻。

▲桃園尊爵大飯店啟動美食外送到府。（圖／尊爵大飯店提供）



為了飯店的永續經營，尊爵大飯店即日起啟動外帶外送服務。若公司行號需要大宗訂購，訂購數量達20盒以上餐盒或是消費金額滿4000元以上，請於前三日致電行銷業務部或傳真訂購資料至尊爵大飯店，即可免費享受便利的外送服務，由各廳廚藝團隊設計推出中、西、日級鐵板燒多款精緻便當，讓您每日餐食餐餐有變化又驚喜。

尊爵大飯店桃苑廳主廚團隊，針對甫啟動的外帶外送服務，特別設設計三款家庭套餐，餐點內容融入餐廳人氣餐點，例如:招牌港點蟹子燒賣皇、尊爵水晶蝦餃皇、奶蛋黃流沙包……外加名火煲靚湯及主廚精選主食三選一，價格僅需NT$880適合2-3人一起分食。

此外，為增加菜色豐富性亦有單點港式料理-廣東炒麵、干炒牛河、XO醬炒羅蔔糕、避風塘中卷等精緻料理。四季廳主廚則特別推出符合時下最夯、高人氣的低GI餐盒，不論是嫩雞胸、爐烤牛排或鹽烤鮭魚都能讓您在美味低卡里路下補充到滿滿蛋白質，增強免疫力，吃得開心又健康。若想要換點口味，來點不一樣餐點，尊爵鑫鐵板燒的單人套餐則是您最佳選擇，有魚排、大明蝦還有特主廚功夫料理櫻花蝦鐵板炒飯、炒牛筋絕對讓人驚艷到不行，免出門也能輕鬆吃到尊爵大飯店的五星級美食。

尊爵大飯店訂購電話： (03)317-2200 / (03)316-6060

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