日本第5架包機抵武漢！送10000個防疫裝備　寫上「中國詩詞」打氣

▲日本包機送物資抵武漢。（圖／翻攝自微博，下同。）



記者曾羿翔／綜合報導

日本政府派出的第五趟包機在17日凌晨抵達武漢，除了有撤僑目的外，還為武漢運運去了許多防疫物資，包括5220副護目鏡、5000件的防護服等物資。對此，日本駐華大使館也在微博發文表示，「同舟渡海，中流遇風，救患若一，所憂同也。」向中國表達共患難的心意。

綜合媒體報導，日本駐華大使館還在文內表示，祈願與新冠肺炎鬥爭的所有人都能夠早日克服難關，「武漢加油！中國加油！日本加油！」但許多大陸網友卻開始對日本的疫情感到擔心，呼籲日本別再捐幫自己留一些。其中一名網友留言回應，「自己留點吧，別送了」更已被按讚了7000多次。

▲有網友留言，「自己留點吧，別送了。」已被按讚了7000多次。

報導也指出，日本運往武漢的物資包裝外頭寫了許多中國詩詞名句，包括「山川異域，風月同天」，意旨雖是不同國家，但大家都在同一片天空下生活，另還有「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」以及「豈曰無衣，與子同裳」，指的是把戰袍與戰友分享，表達情誼。

▲17日抵達的物資包括5220副護目鏡、5000件的防護服等物資。



日本東京19日再新增3人確診新冠肺炎（COVID-19），目前境內已累積達72例，再加上「鑽石公主號」郵輪累積確診的542人，總感染人數達614人。今新增的3確診病例，包括1名80多歲無業男、50多歲的男上班族，以及東京大田區牧田綜合醫院「蒲田分院」男醫師的兒子，前2例都屬於重症患者。