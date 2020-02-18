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出入口全封！華南海鮮市場「如今一片蕭條」　保安：專家每天來消毒好幾次

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▲▼華南海鮮市場如今是一片蕭條。（圖／翻攝環球時報）

▲華南海鮮市場如今是一片蕭條。（圖／翻攝環球時報，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，病毒源頭也指向位於武漢的華南海鮮市場，不過有陸媒今（18）日晚間前往現場，發現目前所有出入口都被封鎖，還有兩名保安駐守，加上每天都有專業人員到場消毒、做檢測，其餘時間通常不見人影。

據《生命時報》報導，「疫情前的市場非常熱鬧，如今卻是一片蕭條。」在華南海鮮市場工作3年的47歲汪姓保安表示，現在每天都有專業人員到場「消毒、檢測」，其他時間皆不見人影。家人也都很擔心他的安全，但他卻強調「我們工作人員都很健康！作為一名普通老百姓，我對戰勝這場疫情很有信心，希望疫情早點過去，生活恢復正常」。

中國疾控中心上個月表示，他們首次從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，揭示了病毒源於華南海鮮市場銷售的野生動物，在病毒溯源研究中取得階段性進展。

經調查發現，華南海鮮市場名義上是「海鮮市場」，但實際上是個綜合市場，尤其西區以野生動物交易為主，七街和八街靠近市場內部的區域更存在多家野生動物交易商鋪，陽性標本大多集中在這個區域，佔全部陽性樣本的42.4%（14/33），因此高度懷疑此次疫情與野生動物交易有關。

▲▼華南海鮮市場如今是一片蕭條。（圖／翻攝環球時報）

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