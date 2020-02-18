製毒工廠藏身摩鐵！颱風夜也忙出貨　檢警「聞臭」直搗毒窟

▲桃園地檢署檢察官葉益發去年9月指揮警方在桃園區一家摩鐵查出柳姓男子等3人製作K他命毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市柳姓男子去年以38萬元購得K他命原料一批與製毒工具，竟異想天開躲在摩鐵製造K他命等三級毒品，柳男找來許姓、黃姓男子擔任助手製毒，因房內經常傳出惡臭異味，甚至在颱風夜也加緊趕工，桃園檢察官葉益發指揮警方逕行搜索，當場起出大批製毒原料與半成品等證物，檢方偵結將柳男等3人依毒品罪嫌提起公訴，並追查毒品原料來源。

檢警調查，28歲的柳姓男子去年9月23日在台北市向不詳姓名男子購得三級毒品K他命原料與製毒工具一批，隔週以每日2000元至5000元不等酬勞，找來22歲的許姓、21歲的黃姓男子2人幫忙製毒。

▲桃園地檢署檢察官葉益發去年9月指揮警方在桃園區摩鐵查出柳姓男子等3人製造K毒毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

柳嫌等人在同月30日上午選定位於桃園區某家摩鐵作為製毒工廠，利用深夜將製毒工具陸續搬至摩鐵房間內製作K他命等三級毒品，因製毒過程屢屢散發惡臭異味，員警在摩鐵臨檢時，聞到異味就知道有問題，隨即透過偵查隊報請桃檢指揮偵辦，檢察官葉益發指揮警方一舉衝入柳等3人藏身摩鐵房間內，起出製毒工具一批與K他命成品與半成品等證物。

▲桃園檢警去年9月在桃園區某家摩鐵查出柳姓男子等3人製造K毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警指出，柳嫌等人異想天開利用摩鐵充當製毒工廠，被查獲當天還是颱風夜，柳嫌等人可能要趕出貨，以為警方忙於颱風勤務，應無時間緝毒，未料毒品惡臭引來檢警注意被直搗毒窟。

柳嫌等3人偵訊時坦承犯行，檢方依照現場查扣製毒原料、K他命成品及半成品與製毒工具一批等確認犯行明確，偵結依毒品危害防制條例罪嫌將柳等3人提起公訴。

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