摩鐵輕生2子女雙亡　30歲媽送醫「臉書照曝」：你們天真無邪，我要多堅強？

▲吳女的臉書有2000多人追蹤，版面則充滿和小孩的合照。（圖／翻攝當事人臉書）

記者游宗樺、陳俊宏／新北報導

一名30歲吳姓單親媽媽帶兩名小孩入住摩鐵，結果小孩今天（16日）清晨被發現時已明顯死亡，她則被送醫急救，向警方供稱餵食小朋友及自吞抗憂鬱藥物。而她的臉書則充滿和小孩的合照，看起來十分幸福，她曾說，「你們的笑容是那麼的天真無邪，在你們身後的我是要多堅強？每天看著你們開朗的笑容，謝謝你們的體諒」，未料如今發生憾事。

警方調查，吳女13日投宿位於五股的摩鐵，預計住到18日。吳女的39歲陳姓前夫今清晨打電話給吳女，發現情況不對勁，心急如焚趕往汽旅，進門發現吳女意識模糊，搖晃一對兒女發現身體僵硬已明顯死亡，現場還留有抗憂鬱藥物的袋子。

▲▼吳女被送上救護車。（圖／記者游宗樺攝）

▼吳女被送上救護車。（圖／記者游宗樺攝）

吳女被抬上擔架送往部立台北醫院救治，她向員警供稱，餵食小朋友及自吞抗憂鬱藥物；但據悉她並無憂鬱症，抗憂鬱藥物從哪來，以及詳細案情還有待警方進一步調查釐清。據了解，吳女與前夫離婚後曾寄宿哥哥家，但因生活作息不正常與他們家有摩擦，才會搬到汽車旅館。

而吳女的臉書有2000多人追蹤，版面則充滿和小孩的合照，有她穿白色婚紗照和小孩一起拍照，她也幫子女穿上和服拍照，還把小孩的和服照當「封面照片」。

吳女2019年8月曾PO出小孩開心騎腳踏車的照片，寫道「再快一點…媽媽就已經要跟不上你們了…你們的笑容是那麼的天真無邪，在你們身後的我是要多堅強，每天看著你們開朗的笑容，謝謝你們的體諒。」

吳女2019年6月也PO出小孩的熟睡照說，「出門整天的兩寶，回到家洗澡完上了床，不到5分鐘就倒了，只是妳們幹嘛都這麼愛搶我的抱枕，跟你們爸比的枕頭」，未料如今發生憾事。

▲▼警方現場調查中。（圖／記者游宗樺攝）

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