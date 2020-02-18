尿尿求解腳鐐遭打臉　酒駕男嗆警「我一定找人弄死你」下場曝

▲台北市籍李姓男子去年12月凌晨與友人消夜吃燒酒雞，未待酒精消退即駕車離去，行經桃園市時因蛇行被攔檢，竟怒嗆員警挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

台北市籍李姓男子去年12月間與友人在新北市消夜吃燒酒雞，帶著酒意仍駕車上路，清晨5時許行經桃園市龜山區時，疑似蛇行被警方察覺有異攔查酒測竟高達每毫升1.02，員警帶回派出所製作筆錄時，李男不滿員警未協助鬆開腳鐐竟怒嗆「我一定找人弄死你！」，桃檢18日偵結依公共危險與妨害公務等罪嫌向地院聲請簡易判決。

檢警調查，51歲的李姓男子去年12月20日凌晨與友人在新北市蘆洲區宵夜吃燒酒雞，消夜後曾到友人住處稍事休息，清晨5時21分，李男帶著酒意開車上路，行經桃園市龜山區萬壽路1段時，警方察覺李男轎車蛇行異常行為攔檢盤查，經酒測後酒精值高達每毫升1.02公克，警方將李男帶回派出所製作筆錄。

李男製作筆錄時曾要求解開腳鐐上廁所，但李姓承辦員警未依其要求解開腳鐐，李男竟對員警怒嗆：「我一定找人弄死你！」李姓員警則依恐嚇危害安全罪嫌提告。

李男偵訊時坦承酒駕，但否認有妨害公務與恐嚇危害安全等犯行，辯稱自己沒有這樣講，李姓員警則提供密錄器光碟畫面與違反公共危險罪嫌等證據佐證，桃檢認為李男犯行明確，依公共危險、妨害公務之恐嚇危害安全等罪嫌聲請簡易判決處刑。

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