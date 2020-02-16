最後身影曝！小姊弟遭餵藥陳屍摩鐵　單親媽昏睡中...警朝殺人罪偵辦

記者陳以昇／新北報導

最後身影曝光！新北市一名30歲吳姓單親媽媽騎機車帶2名小孩入住摩鐵，前夫發現有異，報警前往查看，結果發現一對小姊弟已明顯死亡，她供稱先餵食小朋友抗憂鬱藥再自吞剩餘藥物，但據調查，媽媽並無憂鬱病史，如何取得藥物待釐清，目前警方朝殺人罪方向偵辦。

▲吳姓單親媽媽騎機車載著一對兒女入住摩鐵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼吳姓單親媽媽原本要共赴黃泉，自己被救起，小姊弟卻已身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

失業的30歲吳姓單親媽媽離婚後，帶著一對兒女投靠土城的哥哥，但由於生活習慣不同產生嫌隙，13日騎機車載著小姊弟入住五股區汽車旅館，原本預計18日退房，但16日清晨，吳女前夫聯繫不上她，擔心出事，誰知到摩鐵查看時竟發生憾事。

警消獲報到場時，8歲姊姊及6歲弟弟躺在床上已經沒有呼吸心跳，明顯死亡，吳女則還有意識，立刻將她送醫救治；當時她向警方供稱先餵食小朋友抗憂鬱藥再自吞剩餘藥物，但據了解吳女並沒有憂鬱病史，藥物如何取得待釐清。

吳女服食藥物後目前在醫院陷入昏睡，警方要等她清醒後才能釐清真相，目前將朝殺人罪方向偵辦。

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