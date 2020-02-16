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跟朋友「吃飯+過生日」卻被強行載到摩鐵！她夾緊雙腿崩潰爆哭：我不想要這樣

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▲桃園市韋姓男子去年2月與14歲少女交往，兩人發生多次親密關係導致少女懷孕，事後遭社工察覺通報。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲阿傑利用花花對他的信任，強行性侵對方。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

突發中心／新北報導

一名男子「阿傑」（化名）與女子「花花」是朋友關係，兩人日前相約出來為花花慶生，怎料阿傑卻利用對方對他的信任，將人載到摩鐵性侵得逞。對此，新北地院審理後，依犯強制性交罪判阿傑3年2月徒刑。

判決指出，阿傑與花花是朋友，而他於2018年12月的某日，以慶生為由約花花出來聚餐，飯後兩人又一同去購物，之後再返回花花家中放置物品，而接著兩人又驅車前往下一個地點。過程中花花因為身體狀況不佳而陷入昏睡，醒來之後卻發現，阿傑已經將車開到汽車旅館，甚至還已經開好房間。

花花雖然對阿傑的行徑感到不妥，但因為先前有與對方出遊的經驗，認為阿傑應該不至於有逾矩行為，才因此同意，兩人休息片刻花花也陪同阿傑到外與他的同事用餐，並於同日晚間7點回到摩鐵。怎料，阿傑回到房間後，卻利用花花對他的信任，屢次用手環抱對方，遭到拒絕後還脫下對方的衣褲，而儘管花花不斷掙扎並說，自己不喜歡這樣，卻仍是遭到阿傑強行性侵得逞。

雖然阿傑否認犯案，但由於花花指證歷歷，證述始終一致，且案發當下也立即跟好友訴苦，且驗傷單上顯示，花花在事發當時確實有掙扎的跡象，因此法官審理後，依法判阿傑3年2月徒刑，可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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慶生摩鐵

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